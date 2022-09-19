本报海口电 （记者曹文轩）近日，中国海油发布消息，随着位于我国南海莺歌海的东方1-1气田东南区乐东块开发项目投入生产，我国自主研发的首套深水水下生产系统正式投入使用，标志着我国深水油气开发关键技术装备研制取得重大突破。

据了解，东方1-1气田东南区乐东块开发项目主要生产设施包括2套水下生产系统、2条油气混输海管和2条复合脐带缆，计划投产4口开发井，高峰日产天然气超120万立方米。

深水水下生产系统是开发海洋油气资源的重要技术装备，由水下井口、水下采油树、水下控制系统、水下多功能管汇等多种复杂水下结构物组成，在低温高压的深海环境中搭建起能够有序传输传送海底油气物流、液压和电气控制信号、水下生产设施状态信息的“多向通道”。

“深水水下生产系统是挺进深海油气开发综合实力的集中体现，整套系统目前运行状态良好，水下气井产量达到设计目标。”中国海油海南分公司总工程师刘书杰介绍，中国海油立足国内相关产业实际，依托国家科技专项，牵头与16家国内企业及高校开展装备研发制造技术攻关，将海南东方气田群待开发边际气藏作为应用目标，推动国产深水水下生产系统成功研发。

中国工程院院士、中国海油首席科学家谢玉洪表示，水下生产系统要在超过500米水深的海底稳定生产超过20年，对装备的设计能力和建造工艺要求极高。研发团队经过长期技术攻关，成功掌握了水下生产系统的总体设计、核心零部件国产化制造、装配工艺及海上安装等多项核心技术，该项成果对带动海洋油气装备相关产业发展具有积极意义。

(责编：王仁宏、陈键)

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