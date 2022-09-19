人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

稳经济一揽子政策成效继续显现

8月份财政收入按自然口径实现正增长

2022年09月19日09:03 | 来源：经济日报
小字号

原标题：8月份财政收入按自然口径实现正增长

本报北京9月18日讯（记者曾金华）财政部最新发布统计数据显示，8月份，全国一般公共预算收入扣除留抵退税因素后，比上年同期增长9.5%，按自然口径增长5.6%。这是4月份以来一般公共预算收入按自然口径首次实现正增长。

前8月累计看，全国一般公共预算收入138043亿元，扣除留抵退税因素后增长3.7%，增幅比1月份至7月份累计提高0.5个百分点；按自然口径下降8%，降幅比1月份至7月份累计收窄1.2个百分点。

8月份财政收入实现稳步增长，主要是由于稳经济一揽子政策成效继续显现，经济延续恢复发展态势。同时，大规模留抵退税集中退付任务基本完成后，退税冲减收入因素明显减弱。

“8月份财政收入按自然口径实现正增长，成果得来不易，这是整个宏观调控部署更加积极有效、更有针对性的结果，也是经济企稳复苏在财税领域的体现。”中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣说。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“95后”博主带你逛东博会 新媒体展现RCEP现实利好
　　人民网北京9月18日电 （记者孙博洋）9月16日至19日，第19届中国—东盟博览会（以下简称东博会）、中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁举办。 本次东博会主题为“共享RCEP新机遇，助推中国—东盟自由贸易区3.0版”。…
数据安全助力健康中国建设 医疗健康数据安全合规论坛在京召开
　　人民网北京9月18日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）近日，2022中国互联网法治大会——医疗健康数据安全合规论坛在北京召开，来自医疗、通信、安全等领域的专家及行业代表受邀参加，共同就医疗健康行业的数据安全工作展开探讨。“医疗健康数据不仅是实现数字健康、医疗模式变革、效率变革、质量变革的关键纽带，也是数据安全保护工作的重点领域。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部