原标题：8月份财政收入按自然口径实现正增长

本报北京9月18日讯（记者曾金华）财政部最新发布统计数据显示，8月份，全国一般公共预算收入扣除留抵退税因素后，比上年同期增长9.5%，按自然口径增长5.6%。这是4月份以来一般公共预算收入按自然口径首次实现正增长。

前8月累计看，全国一般公共预算收入138043亿元，扣除留抵退税因素后增长3.7%，增幅比1月份至7月份累计提高0.5个百分点；按自然口径下降8%，降幅比1月份至7月份累计收窄1.2个百分点。

8月份财政收入实现稳步增长，主要是由于稳经济一揽子政策成效继续显现，经济延续恢复发展态势。同时，大规模留抵退税集中退付任务基本完成后，退税冲减收入因素明显减弱。

“8月份财政收入按自然口径实现正增长，成果得来不易，这是整个宏观调控部署更加积极有效、更有针对性的结果，也是经济企稳复苏在财税领域的体现。”中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣说。

(责编：罗知之、陈键)

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