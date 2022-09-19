顾 阳

原标题：智能经济乘“云”而上

位于浙江绍兴市越城区的绍兴三花新能源汽车部件产业园的超级车间，主产线实现全流程自动生产。 新华社记者 翁忻旸摄

推动以人工智能为代表的新一代数字技术加速突破应用，对于激活我国经济发展新动能、塑造国际竞争新优势，具有重要而深远的意义。

党的十八大以来，党中央高度重视人工智能、智能产业、智能经济的发展，强调要把新一代人工智能作为推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的驱动力量，努力实现高质量发展。

“当前，我国正处于工业经济向数字经济、智能经济迈进的关键时期。”在日前举行的2022智能经济高峰论坛上，工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙表示，要加快推进产学研深度融合，共同推动智能技术和实体经济在更广泛、更深层次、更高水平实现融合发展，赋能现代制造业，助力数字经济快速发展。

智能技术前景看好

从方兴未艾的人工智能到快速发展的大数据、云计算等，智能经济正加快融入人们生产生活的各个领域，特别是与实体经济融合发展方面成效显著。

据统计，近年来我国智能经济实现快速增长，2021年人工智能核心产业规模超过4000亿元，较2019年同期增长6倍多。从广义看，我国数字经济规模已从2017年的27.2万亿元增至2021年的45.5万亿元，规模稳居世界第二位。

“比如，在数字基础设施建设上，我们建成了全球规模最大的光纤网络和移动宽带网络，96%的乡镇实现了5G网络覆盖。与此同时，数字技术加速创新，我国在人工智能、量子信息、高性能计算等领域，已进入世界前列。”田玉龙举例说。

作为数字经济发展的重点领域之一，人工智能日益融入经济发展各个领域全过程，成为推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要驱动力量。

“2021年，中央企业数字化转型投入超千亿元。”国务院国有资产监督管理委员会科技创新局局长苟坪说，中央企业目前已构建起5G、北斗导航系统等一批世界级数字基础设施，打造了“深海一号”钻井平台、特高压输电等一批高端智能装备，完成了一批智能建造标志性工程，为数字经济创新发展作出积极贡献。

据介绍，目前工业互联网应用已覆盖45个国民经济大类，创造出大量智慧应用场景。工业和信息化部的数据显示，目前我国培育的大型工业互联网平台已超150家，重点平台工业设备连接数超过7900万台。在全球算力分布统计中，我国智能算力总规模占比达26%。

中国信息通信研究院院长余晓晖表示，我国有10.51亿网民，有全球最大、最活跃、最具潜力的数字服务市场。同时，我国是世界第一制造大国，仍有大量处在工业2.0、3.0阶段的企业需要向工业4.0阶段迈进，人工智能技术前景看好，智能经济市场广阔。

融合发展渐入佳境

在“中国智造”“中国质造”“中国创造”锚定了中国制造转型升级方向的背景下，越来越多的人工智能正走出封闭的实验室，融入工业领域的核心业务场景，助力企业智能决策，提升行业发展效能。

“百度智能云在火力发电空冷岛项目中，利用深度学习算法预测机组工况，通过实时调节风机转速参数，每生产1千瓦时电能够降低1.55克标准煤能耗，预计全国每年碳减排的潜力可达600万吨。”百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖表示，人工智能应用正从最初的视觉质检、智能客服、路线规划等需求场景，向工艺参数优化、能耗效率提升、安全运行管理等核心业务领域突破。类似这种生产效率的提升，往往是无法通过传统人工来实现的。

《“十四五”智能制造发展规划》明确提出，2025年我国工业互联网平台的普及率要达到45%。目前，我国已在北京、上海等地建设了新一代人工智能创新发展试验区。这意味着，推动人工智能与工业互联网的深度融合已不是未来时，而是现在进行时。

据中国工业互联网研究院院长鲁春丛介绍，在制造业领域，我国已建成700多个数字化车间/数字工厂，实施305个智能制造试点示范项目和420个新模式应用项目，培育了6000多家系统解决方案供应商，智能制造应用规模全球领先。

与此同时，我国制造业普遍存在着供给与市场需求适配性不高、供应链稳定面临挑战等痛点。发力企业数字化转型，提高企业的效率和竞争力，仍是人工智能与工业互联网融合发展的长期目标。

日前，第四届中国工业互联网大赛宁波、青岛、深圳、北京4个赛区同步启动报名。在当天举行的新闻发布会上，工业和信息化部信息技术发展司副司长江明涛表示，我国工业互联网平台快速发展，平台体系初步形成、平台能力不断提升、融合应用走深向实、区域赋能成效凸显，对经济社会发展的带动效应显著增强，基于平台的融合发展新格局加速形成。

“中国工业互联网大赛就是要通过搭建政产学研创新合作平台，助力破解工业互联网规模化发展实践中的痛点难点问题，推动工业互联网融合创新发展。”江明涛说。

共建智能化新生态

“数字经济对产业升级的作用主要有三个方面：消费需求牵引效应、技术创新效应和制度变革效应。现有的数据表明，除消费效应发挥着正向积极作用外，技术创新效应和制度变革效应还需要进一步加强。”中国社会科学院工业经济研究所所长史丹说。

对此，沈抖坦言，在实体经济的很多领域，整个数字化改造还没有完成，而且数字化本身也没有带来效率上的明显提升，智能化渗透还需要一些时间，需要更长时间踏踏实实地摸索。百度在人工智能领域已深耕10年，在这个方面越来越有信心。

田玉龙认为，推进人工智能与先进制造业、数字经济深度融合，要聚焦重点领域的关键技术、关键环节，从加快新型基础设施建设、激发企业主体活力、营造开放合作良好生态等方面发力，构建自主可控、安全可靠的信息技术体系，提升数字基础设施建设的赋能水平，打造具有韧性的产业链供应链和市场化法治化国际化的营商环境。

“我国应从‘五个一’的角度来推进融合与发展。”余晓晖表示，“五个一”包括一纵、一横、一大、一小、一生态，一纵就是要深入行业，形成共性的解决方案；一横是构建可以复制的区域产业集群；一大是发挥龙头企业作用；一小是推动中小企业数字化转型；一生态是构建产学研协同发展的生态合作体系。

史丹建议，要处理好实体经济和数字经济的关系，把握实体经济是根基、数字经济是引擎的关系。实践中，要特别注意区域间的协调发展，在产业规划上要促进数字经济和实体经济的协调。

“实际上，数字化本身并不是我们追求的目标，我们真正希望做的是通过数字化、智能化来提高产业的效率效能，创造新价值，提升竞争力。”沈抖说，深入产业，加速数字技术和实体经济深度融合，共建产业智能化新生态，这是一份沉甸甸的历史使命，相信会有越来越多的产业攀上智能高峰。

(责编：罗知之、陈键)

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