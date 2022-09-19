曾金华

原标题：财政政策着力扩投资促消费

近期中央反复强调，充分释放政策效能，加快扩大有效需求。当前国内有效需求情况怎样？如何综合施策扩大有效需求？

面对需求不足问题，宏观政策如何发力备受关注。今年7月底召开的中央政治局会议要求宏观政策要在扩大需求上积极作为。

在财政政策方面，今年以来，专项债券、大规模留抵退税等政策工具发挥出重要作用。近期，国务院常务会议连续部署充分释放政策效能，加快扩大有效需求，促投资带消费增就业。

用好专项债务限额

8月31日召开的国务院常务会议强调，“当前处于经济恢复紧要关口，加快释放政策效能至关重要”。

“中央政治局会议和近期的国务院常务会议均部署了加大财政政策支持实体经济、稳定总需求的相关举措，包括充分使用专项债结存限额、拉动基建、刺激消费等。”粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒认为，从宏观形势看，一系列部署主要用意在于促进需求尽快恢复，稳定经济大盘，促进就业稳定。

专项债券在拉动有效投资、稳定宏观经济运行中具有重要作用。统计显示，截至8月底，已累计发行专项债券3.52万亿元，用于项目建设的额度已基本发行完毕，比以往年度大大提前。同时，将新型基础设施、新能源项目纳入专项债券重点支持范围，更好发挥专项债券带动扩大有效投资的作用。

专项债券拉动投资效果明显。今年前7个月，各地已安排超过2500亿元专项债券资金，用作铁路、收费公路、干线机场等重大项目，积极发挥了政府投资“四两拨千斤”的撬动作用。

8月24日，国务院常务会议部署，依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，10月底前发行完毕。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红认为，当前我国投资需求潜力较大，专项债作为一项积极的财政政策将发挥投资引导带动作用，有效调动社会投资的积极性。“下半年，地方政府应依法盘活地方专项债限额空间，继续推动基础设施建设投资，并发挥政府投资扩大再生产的乘数效应，拓展新的投资空间。”李旭红说。

“今年受房地产市场影响，土地出让收入也受到冲击，总体财政压力大于往年，用好专项债限额能够适当缓解部分地区财政压力以及推动基建。但需要注意的是，专项债的限额与余额之差的地域分布不太均衡，要发挥出作用，需在项目储备、筛选上下足功夫。”罗志恒表示。

推动企业扩大投资

虽然近年来疫情对市场影响不小，浙江新劲空调设备有限公司生产车间仍然开足马力生产，产品持续热销。公司负责人范爱松介绍，通过数字化改造，企业实现了全流程产品生产监管，在市场上打开一片新天地。

企业全力开展科技研发和投资的背后，税收优惠政策红利功不可没。“仅今年，公司就收到了留抵退税及出口退税300余万元，为企业扩大规模提供了有力支撑。”范爱松表示，公司将这笔资金用于引进新能源全自动阀类生产线，努力打造业内领先的新能源汽车空调总成生产企业。

今年以来，我国实施大规模增值税留抵退税政策等新的组合式税费支持政策，切实帮助企业纾困解难。统计显示，截至8月31日，全国累计新增减税降费及退税缓税缓费超3.3万亿元。其中，4月1日大规模增值税留抵退税政策实施至8月31日，已有20490亿元退税款退到纳税人账户上，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策的1233亿元，已累计有21723亿元退税款退到纳税人账户上。

大规模增值税留抵退税等政策在有效引导社会预期，激发市场主体活力，助力稳定宏观经济大盘方面发挥了积极作用。同时给企业送去“真金白银”，让企业投资动力更足。增值税发票数据显示，二季度，办理留抵退税的制造业企业设备投资同比增长11.9%，增幅比无退税企业高9.5个百分点。

李旭红分析，一系列组合式税费支持政策类型多、规模大、覆盖面广，有效发挥了逆周期调节的作用，增加企业现金流，有利于打通企业资金堵点，刺激企业投资需求，增强市场主体投资预期。

除了增值税留抵退税，今年的组合式税费支持政策还包括将科技型中小企业研发费用加计扣除比例提高至100%，对小规模纳税人阶段性免征增值税，延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，阶段性缓缴社保费加力扩围等，预计全年退税减税约2.64万亿元。

近日，财政部发布《2022年上半年中国财政政策执行情况报告》，在展望下半年财政政策时明确提出继续实施好各项组合式税费支持政策，持续释放政策红利。

“下一阶段，税费支持政策将进一步提高支持的精准度，持续助力市场主体纾困发展，对企业扩大投资的带动效应将更为明显。”李旭红说。

增强居民消费动力

4月份50万元，5月份80万元，6月份96万元，7月份110万元……近几个月来，“百年老店”河南洛阳东华大酒楼的营业额逐步提高。

“今年我们享受到房产税和土地使用税两项减免，以及增值税加计抵减等一系列税费优惠政策，有效减轻了经营压力，进而开展充值送套餐、进店消费送现金券等各项优惠活动，激发了消费者的热情，经营状况明显回暖。”酒楼副总经理谷刚说。

实施组合式税费支持政策，一方面推动企业纾困发展，另一方面促进居民消费。国家税务总局统计表明，截至7月20日，零售、餐饮、旅游、交通运输等受疫情影响较大的困难行业新增减税降费和退税缓税缓费5428亿元。增值税发票数据显示，6月份批发零售业、住宿餐饮业、交通运输业销售收入分别比5月份提高7.5个、19.1个和5.8个百分点。

同时，税收政策还大力支持稳定增加汽车等大宗消费，助推内需潜力释放。5月底，国务院明确，阶段性减征部分乘用车购置税，对购置日期在2022年6月1日至12月31日期间内且单车价格不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税，提振汽车消费，这一政策预计减税600亿元。

新能源汽车免征车辆购置税政策，同样吸引消费者目光，激发新能源汽车消费潜力。记者从国家税务总局获悉，今年1月至7月，新能源汽车免征车辆购置税406.8亿元，同比增长108.5%，其中7月份免征车购税71.7亿元，同比增长119.1%。中国汽车工业协会数据显示，今年1月至7月，新能源汽车销量达到319.4万辆，同比增长1.2倍。

8月18日，国务院常务会议决定，延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策至2023年底。这是自2014年我国首次实施免征新能源汽车车购税政策后第三次延续实施该政策，预计新增免税1000亿元。

“与去年同期相比，今年我们公司新能源汽车销售收入累计增长超4000万元，同比增幅近120%，税收优惠政策延续执行给市场注入新动力。”四川遂宁市恒思汽车销售有限公司负责人李雪梅介绍，部分热销款新能源车甚至出现了预购等待交付的情况，仅8月上旬就已经被预订了100多台，9月汽车市场传统黄金消费季的销量预计保持快速增长。

“下一步，应继续做好促投资、促消费财政政策落实落细的工作，形成多元财政政策的合力。加强财政与货币政策联动，支持政策性开发性金融工具落地，弥补当前投资、消费需求不足，实现扩大有效投资、带动就业、促进消费的综合效应。”李旭红说。

(责编：罗知之、陈键)

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