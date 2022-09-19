王金虎

原标题：偷电费的“待机能耗”，你了解吗

□ 与电器在使用中产生的有效能耗不同，待机能耗是一种不易被发现的“隐藏的浪费”，对社会用电造成严重损耗。

□ 在当前电力供需形势偏紧的情况下，减少电能损耗，有利于减少煤炭消耗，降低基础负荷，缓解用电高峰期的负荷压力。

很多人都有这样的体验，家中无人、电器全关，却仍收到用电缴费提醒，究竟是谁在“偷吃电”？其实家里的电器即使没有使用，电表可能仍然在走。比如，今年夏天全国各地高温，空调用电成为主力，多数家庭的空调几乎全天待机，这个不起眼的待机习惯，会每月走掉好几千瓦时电。

专家介绍，空调、路由器、电视机、机顶盒等家用电器，即使不使用，只要不拔下插头就依然会耗电，这被称作待机能耗。与电器在使用中产生的有效能耗不同，待机能耗是一种不易被发现的“隐藏的浪费”。

在山东济南，记者随机走访了十余户家庭，发现待机能耗浪费现象较为普遍。比如，年轻人的平板、电脑和手机充电器几乎都处于全年插电状态；虽然家中有电视，但是看的次数却并不多，电视、机顶盒长时间待机；有些可以用手机控制的智能家电都是24小时运行，即便人不在家也不会关掉。

独居的宋磊告诉记者，他家很多电器都是智能电器，每天下班前都会用手机打开热水器，回到家就可以洗个热水澡，家中煤气灶也可以连接手机，可以自动提醒和断掉燃气。被问到对自家电器待机能耗量了解多少时，小宋却表示不太清楚。

国网山东省电力公司潍坊供电公司客户经理李恺告诉记者，目前很多家庭都用上了智能家电，但是大多数家庭都不会留意待机状态下的电力消耗。他为记者算了一笔账，以机顶盒为例，正常工作时的功率为15.48瓦，待机时的功率为15.2瓦左右，也就是说，机顶盒待机和正常运转所耗电量相差无几，若一天待机15个小时，约消耗0.2千瓦时电。他建议分季节和频次把不常用的电器插销拔掉，减少电能损耗。下一步，他们将通过加大智能电表的安装和推广，提升电费计量的精准度。

国网山东省电力公司潍坊供电公司客户服务中心副主任陈晓东介绍，空调待机功率为1.1瓦左右，台式电脑待机功率为3.5瓦左右，电饭煲待机功率为2.5瓦左右，油烟机待机功率为2.2瓦左右。按照家庭常见的电器进行计算，一户家庭平均每天的待机能耗约0.86千瓦时电。如果将一直运行却未使用的电热水器等大能耗电器加入，一户家庭每日浪费的能耗可达到1.5千瓦时电。综合来看，即便按照每户日待机能耗0.2千瓦时电计算，一个500万人口的中小型城市（按190万户家庭计），全年待机能耗近1.39亿千瓦时电。

如今，不少公共建筑空调温度设置较低，会议室、大型办公区等无人状态下空调常开等现象普遍存在。山东建筑大学研究员田崇翼表示，我国建筑能耗在全国能源消耗中占比超过20%，其中公共建筑能耗占全部建筑能耗的40%。在当前电力供需形势偏紧的情况下，减少电能损耗，有利于减少煤炭消耗，降低基础负荷，缓解用电高峰期的负荷压力。“节约用电”不能只是一句口号，更需要我们用实际行动践行。

南京南瑞信息通信科技有限公司工程师吕辉表示，随着我国农村生活质量有效改善，电气化生活方式普遍提升。因此，也要高度重视在农村广泛宣传节能知识，推广安全、高效用电设备等。

山东大学电气工程学院副院长杨明认为，在提高全社会节能观念和意识的同时，更要加快节能方面的技术开发和推广，针对工厂企业、写字楼、家庭等不同场景，总结一系列可复制推广的有效节能降耗措施，并形成相关技术标准。

(责编：罗知之、陈键)

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