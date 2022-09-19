孙明源

原标题：智能化监测系统助力地质灾害预警防治

“多亏这个设备，全村没有一个人受伤。”陕西省安康市岚皋县佐龙镇杜坝村村民王贤伟指着一处地灾报警设备表示，在今年8月末杜坝村郭家滩滑坡隐患点发生滑坡之前，村民们接到了地灾监测设备警告，实现了及时避险。

今年入汛以来，陕西省多地发生区域性暴雨和局部大暴雨，中煤地质总局煤航集团（以下简称煤航集团）利用智能化地质灾害监测预警系统平台，为陕西省42个县提供了地灾监测服务，覆盖面占全省107个县的近40%。两年来，该平台在助力陕西省地灾防治工作中，成功预警9次，有效预警88次，保障了3364名群众的生命财产安全。

陕西省地质灾害类型主要有滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地面沉降和地裂缝。强降雨、冻融作用等是诱发地质灾害的主要因素。像滑坡、崩塌、泥石流等突发性地质灾害的发生，主要集中在6—9月的雨季及陕北初春融冻时节。

在今年成功预警的陕西省安康市汉滨区陈家岩村李家梁滑坡险情中，滑坡隐患位移测项达468.9毫米，先后触发蓝色、黄色、橙色和红色预警，对险情进行了及时有效的处置。经现场核实，滑坡体产生的裂缝长约10米，最宽处约1.5米，滑坡体平缓处还有几条比较深的小裂缝，滑动面贯通且持续变形，综合研判该滑坡处于强变形临滑阶段。如果没有得到预警，可能发生重大事故。

煤航集团地质灾害防治业务专家王虎勤说，地质灾害监测预警传统的群测群防方法存在着预警手段落后、监测精度低，恶劣条件下监测难、监测人员安全受威胁等问题。为了提升预警能力，煤航集团大力开展普适性监测预警设备应用，将先进技术手段与群测群防相结合，通过“人防+技防”方式，实现监测数据的自动化采集，以及监测设备的自动化控制，提高了地质灾害监测预警智能化水平。

王虎勤表示，在地灾监测过程中，煤航集团凭借GNSS自动化位移监测仪，可实现数据的自动化采集、传输，并实时监测滑坡体地表的大小、速率，且不受通视条件和气象条件影响；同时利用地表裂缝自动化监测仪，可根据裂缝宽度大小，精准地确定裂缝的张开变形情况。当监测设备的阈值到达预设值时，智能声光报警器、短信及后端平台就会发出预警，这样隐患点驻地可及时接收到警报，并采取相应措施来规避风险，最大限度地保障人民群众的生命财产安全。

2022年7月，国家减灾委员会印发的《“十四五”国家综合防灾减灾规划》提出，要优化整合运用各类科技资源，有针对性地实施精准治理。王虎勤指出，煤航集团目前已经构建了陕西省—市—县一体化的高效地质灾害信息化网络的监测预警与应急处置体系，全面提升了陕西省应对突发性地质灾害的分析、预警、处置和服务能力。

(责编：罗知之、陈键)

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