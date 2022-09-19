原标题：磁“车”入海 能否找回陨落“天外飞仙”

据美国《大众机械》网站近日报道，2014年1月8日，一颗流星以大约21.4万公里/小时的速度在巴布亚新几内亚以北的太平洋上空爆炸，释放出相当于110吨TNT炸药的能量，碎片落入下方的海域中。

经过多年争论后，科学家们现在相当肯定地认为，这块太空岩石——正式名称为CNEOS 2014-01-08是已知第一颗来自太阳系外的流星，比此前的纪录保持者“奥陌陌”（Oumuamua）星造访太阳系的时间早了3年。

美国哈佛大学的两位科学家计划使用磁铁从海洋打捞陨石碎片，他们认为，对其开展研究有助了解太阳系的独特之处，而且陨石可能包含外星技术。但也有研究人员对此提出了质疑。

坠海流星或来自太阳系外

8年前，流星CNEOS 2014-01-08发生爆炸后，碎片坠落海中。

近日，哈佛大学科学家阿米尔·西拉杰和阿维·洛布计算出该流星的飞行速度极快，认为其来自太阳系外。

西拉杰对《大众机械》网站表示：“在地球和太阳之间，物体的飞行速度极限约为每秒42公里，任何运动速度超过这一速度的物体都在逃逸轨道上，不受太阳引力的约束。研究表明，CNEOS 2014-01-08撞击地球时的速度为每秒60公里。”

除了极快的飞行速度外，CNEOS 2014-01-08另一个值得注意的特点是，它似乎非常坚硬。通过分析这一流星的速度、高度和分解时产生的火球，西拉杰和洛布能够确定，流星在惊人的113兆帕（MPa）压力下才能分裂，证明其强度比石陨石高5倍，是铁陨石的2倍。

西拉杰表示：“这一材料强度前所未有。它还表明，CNEOS 2014-01-08包含铁等磁性金属，这意味着我们可以借助一个巨大的磁铁，让其穿过海底，取回流星的碎片。”

“伽利略计划”大海捞“针”

为此，这些科学家发起了“伽利略计划”，这将是一次耗资160万美元的、独特的打捞探险行动。一旦资金到位，西拉杰和洛布等人将前往巴布亚新几内亚的俾斯麦海，在那里把一个床垫大小的磁性“滑车”放至水下约1.6公里处。届时，他们将用一条长长的缆绳在海底开展为期10天的拖网作业，收集流星的残留碎片。

这听起来也不算太疯狂。

其实，早在2018年，就有科学家使用磁铁和勺子，从俄勒冈州海岸外的海洋中收集到了陨石碎片。西拉杰说，“伽利略计划”正与“鹦鹉螺流星搜寻”小组的成员进行协商，以便为他们自己的探险提供信息。

与此同时，“伽利略计划”团队还有一些障碍需要克服。洛布说，他们需要巴布亚新几内亚政府的许可才能在其水域开展科学研究。他们还希望，最先使用导弹探测系统记录CNEOS 2014-01-08的美国国防部能为他们提供更精确的流星爆炸坐标，而不是目前公布的16公里半径范围。然后是资金。根据洛布的说法，“伽利略”团队已经募集到所需资金的1/3。最重要的是，据美国沙龙网8月31日报道，研究表明，CNEOS 2014-01-08在破碎之前仅60厘米长，要在海中找到其微小碎片，无异于大海捞针。

研究团队称，他们的海洋拖网远征行动比任何其他近距离接触星际物体的方法都划算得多，后者需要发射航天器。比如，前往最近的行星系统半人马座阿尔法可能需要数千年时间，花费数十亿美元，相较之下，耗资百万美元的太平洋海底之旅就像是“世纪大甩卖”。

西拉杰说，了解这位来自星际空间的“使者”的更多信息，将“有助于以一种全新的方式了解我们太阳系的化学成分；还将回答这个老问题：我们的太阳系到底有多特殊”？

期待发现外星技术

除了帮助科学家们更好地理解太阳系外，洛布内心还有更多幻想。

他对美国沙龙网表示：“这个流星的组成成分、运行速度和坚硬程度，表明它可能是人造的，就像人类制造的宇宙飞船一样。我的设想是，我们可能遇到一个大设备，上面有很多按钮，我想按下一个。”

洛布的这一想法受到了不少质疑。美国波特兰大学理论天文物理学家伊森·席格尔认为，勒布的假设是一种“嘲弄”，削弱了其他天文学家的努力。

席格尔认为存在更可信的假设，例如“这是一个来自太阳系的物体，科学家们对其撞击速度测量错误，与其他从太空撞击地球的物体一样，它只是来自太阳系”；或者“这是许多穿越太阳系的星际物体中的一个，它在旅行途中，正好与地球相撞”。

亚利桑那州立大学天体物理学教授斯蒂芬·德施博士则表示，无论CNEOS 2014-01-08由什么材料组成，在与地球大气层的碰撞中，几乎没有材料（最多几克）能够幸存下来。德施还认为，所有证据都表明这是一个铁陨石，是恒星系统喷射出的自然物体的一部分。

真相究竟如何？只能等科学家们先将碎片打捞上来才能揭晓。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经