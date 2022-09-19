人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

磁“车”入海 能否找回陨落“天外飞仙”

2022年09月19日09:10 | 来源：科技日报
小字号

原标题：磁“车”入海 能否找回陨落“天外飞仙”

据美国《大众机械》网站近日报道，2014年1月8日，一颗流星以大约21.4万公里/小时的速度在巴布亚新几内亚以北的太平洋上空爆炸，释放出相当于110吨TNT炸药的能量，碎片落入下方的海域中。

经过多年争论后，科学家们现在相当肯定地认为，这块太空岩石——正式名称为CNEOS 2014-01-08是已知第一颗来自太阳系外的流星，比此前的纪录保持者“奥陌陌”（Oumuamua）星造访太阳系的时间早了3年。

美国哈佛大学的两位科学家计划使用磁铁从海洋打捞陨石碎片，他们认为，对其开展研究有助了解太阳系的独特之处，而且陨石可能包含外星技术。但也有研究人员对此提出了质疑。

坠海流星或来自太阳系外

8年前，流星CNEOS 2014-01-08发生爆炸后，碎片坠落海中。

近日，哈佛大学科学家阿米尔·西拉杰和阿维·洛布计算出该流星的飞行速度极快，认为其来自太阳系外。

西拉杰对《大众机械》网站表示：“在地球和太阳之间，物体的飞行速度极限约为每秒42公里，任何运动速度超过这一速度的物体都在逃逸轨道上，不受太阳引力的约束。研究表明，CNEOS 2014-01-08撞击地球时的速度为每秒60公里。”

除了极快的飞行速度外，CNEOS 2014-01-08另一个值得注意的特点是，它似乎非常坚硬。通过分析这一流星的速度、高度和分解时产生的火球，西拉杰和洛布能够确定，流星在惊人的113兆帕（MPa）压力下才能分裂，证明其强度比石陨石高5倍，是铁陨石的2倍。

西拉杰表示：“这一材料强度前所未有。它还表明，CNEOS 2014-01-08包含铁等磁性金属，这意味着我们可以借助一个巨大的磁铁，让其穿过海底，取回流星的碎片。”

“伽利略计划”大海捞“针”

为此，这些科学家发起了“伽利略计划”，这将是一次耗资160万美元的、独特的打捞探险行动。一旦资金到位，西拉杰和洛布等人将前往巴布亚新几内亚的俾斯麦海，在那里把一个床垫大小的磁性“滑车”放至水下约1.6公里处。届时，他们将用一条长长的缆绳在海底开展为期10天的拖网作业，收集流星的残留碎片。

这听起来也不算太疯狂。

其实，早在2018年，就有科学家使用磁铁和勺子，从俄勒冈州海岸外的海洋中收集到了陨石碎片。西拉杰说，“伽利略计划”正与“鹦鹉螺流星搜寻”小组的成员进行协商，以便为他们自己的探险提供信息。

与此同时，“伽利略计划”团队还有一些障碍需要克服。洛布说，他们需要巴布亚新几内亚政府的许可才能在其水域开展科学研究。他们还希望，最先使用导弹探测系统记录CNEOS 2014-01-08的美国国防部能为他们提供更精确的流星爆炸坐标，而不是目前公布的16公里半径范围。然后是资金。根据洛布的说法，“伽利略”团队已经募集到所需资金的1/3。最重要的是，据美国沙龙网8月31日报道，研究表明，CNEOS 2014-01-08在破碎之前仅60厘米长，要在海中找到其微小碎片，无异于大海捞针。

研究团队称，他们的海洋拖网远征行动比任何其他近距离接触星际物体的方法都划算得多，后者需要发射航天器。比如，前往最近的行星系统半人马座阿尔法可能需要数千年时间，花费数十亿美元，相较之下，耗资百万美元的太平洋海底之旅就像是“世纪大甩卖”。

西拉杰说，了解这位来自星际空间的“使者”的更多信息，将“有助于以一种全新的方式了解我们太阳系的化学成分；还将回答这个老问题：我们的太阳系到底有多特殊”？

期待发现外星技术

除了帮助科学家们更好地理解太阳系外，洛布内心还有更多幻想。

他对美国沙龙网表示：“这个流星的组成成分、运行速度和坚硬程度，表明它可能是人造的，就像人类制造的宇宙飞船一样。我的设想是，我们可能遇到一个大设备，上面有很多按钮，我想按下一个。”

洛布的这一想法受到了不少质疑。美国波特兰大学理论天文物理学家伊森·席格尔认为，勒布的假设是一种“嘲弄”，削弱了其他天文学家的努力。

席格尔认为存在更可信的假设，例如“这是一个来自太阳系的物体，科学家们对其撞击速度测量错误，与其他从太空撞击地球的物体一样，它只是来自太阳系”；或者“这是许多穿越太阳系的星际物体中的一个，它在旅行途中，正好与地球相撞”。

亚利桑那州立大学天体物理学教授斯蒂芬·德施博士则表示，无论CNEOS 2014-01-08由什么材料组成，在与地球大气层的碰撞中，几乎没有材料（最多几克）能够幸存下来。德施还认为，所有证据都表明这是一个铁陨石，是恒星系统喷射出的自然物体的一部分。

真相究竟如何？只能等科学家们先将碎片打捞上来才能揭晓。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：全国秋粮收获超过1.7亿亩 进度达13.3%
　　人民网北京9月19日电 （记者李栋）眼下，秋粮已陆续开始收获。据农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮收获超过1.7亿亩，进度达13.3%。…
千层林铺设万里网 全力守护“绿色明珠”
　　9月初的大兴安岭，天阔林深，空气中弥漫着草木的清香。莽莽林海中，悄悄爬上树梢的金黄，映衬着云卷云舒，平添几分一叶知秋的浪漫。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部