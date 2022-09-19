原标题：“毅力”号在火星上发现大量有机物

科技日报讯 （记者刘霞）据英国《新科学家》杂志网站近日报道，美国国家航空航天局（NASA）的“毅力”号探测器在火星上发现了大量有机分子——被认为是生命组成部分的含碳分子，这些物质的发现或使火星干涸的河流三角洲地区成为寻找生命的理想之地。

研究人员称，“毅力”号探测器在一个叫做斯金纳山脊（Skinner Ridge）的区域进行了测量和取样，该区域由层状沉积岩组成，其中含有的一些物质很可能是数十亿年前由流水从数百公里外运来的。

NASA科学部门负责人托马斯·祖布臣表示：“我们现在在这一沉积区域采集的样本，有助于揭示火星是否存在生命这一核心问题。”

这些沉积岩含有名为芳族化合物的复杂有机分子，以及黏土和硫酸盐矿物，当水与岩石相互作用时会产生硫酸盐矿物。虽然这些物质都不是生命的标志——所谓的生物信号，但它们确实意味着科学家们找对了地方。研究人员之一、加州大学伯克利分校的戴维·舒斯特说：“这一点非常重要，因为其中含有硫酸盐和黏土，这种岩石能够很好地保存生物特征。”

研究人员表示，在“毅力”号驶过陨石坑的过程中，有机物的存在越来越普遍。NASA喷气推进实验室的苏南达·夏尔马表示：“如果这是对另一个星球上潜在生命迹象的寻宝，有机物质就是一个线索。随着‘毅力’号登陆三角洲任务的不断推进，我们得到的线索越来越多。”

尽管如此，科学家需要将这些样本送回地球才能确定。据悉，NASA和欧洲空间局将在2026年向火星发射两台航天器，其中一台将于2028年在火星着陆，届时将从“毅力”号接过这些样品。随后，该航天器将把样本发射到火星轨道，交给第三台航天器，后者将于2031年返回地球。

(责编：罗知之、陈键)

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