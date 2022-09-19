杨召奎

原标题：“五钻酒店”混淆五星级酒店让消费者屡屡中招

一些在线旅游平台将非五星级酒店标上“五钻酒店”“金钻酒店”等字眼

“五钻酒店”混淆五星级酒店让消费者屡屡中招

有关专家：钻级酒店应与星级酒店严格区分，并显著提示消费者

本报讯(记者杨召奎)“原本想订一个好一点的酒店，于是在某OTA平台(在线旅游平台)选的是五星级酒店，看到一家价格很合适，就预订了。可到了之后才发现酒店的环境很差，一查才知道是平台自己评的‘五钻酒店’，不是五星级酒店。平台把自己的‘五钻酒店’和五星级酒店混淆在一起，真让人防不胜防！”近日，上海消费者王女士吐槽自己最近一次预订酒店的经历时说。

通过OTA平台预订酒店，已成为很多人的首选，但在OTA平台选的星级酒店可能有猫腻。记者在采访中发现，一些OTA平台将非五星级酒店，标上“五钻酒店”“金钻酒店”等字眼，给人以高品质的感觉，以此吸引消费者预订。但一些消费者预订了所谓的“五钻酒店”之后，却很失望。

据悉，五星级酒店由全国旅游星级饭店评定委员会负责评定，评定的标准十分严格，有84个硬性指标。四星级酒店由省旅游星级饭店评定委员会评定，三星级酒店及以下由市级旅游星级饭店评定委员会评定。

那么，OTA平台的钻级酒店是如何评定的呢？某OTA平台曾回应称，目前，国内酒店数量超过40万家，而挂牌的星级酒店不到1万家，超过97%的酒店无法让用户获知等级信息作为参考。为此，该平台推出酒店钻级体系，主要考虑酒店综合设施设备、客户入住点评等因素，参考星级酒店挂牌标准，评选出钻级酒店。

但有消费者指出，在一些OTA平台上，星级酒店与平台自评的钻级酒店没有明显区分。9月15日，记者在某平台实际体验发现，当点击“选择价格/星级”按钮后，出现的是“四星(钻)”“五星(钻)”等选项，也就是说，星级酒店和钻级酒店是混在一起卖的。另外，在酒店订购页面，五星级酒店的标识是五颗黄色的小星星，而“五钻酒店”的标识是五颗黄色的小钻石。如果消费者不仔细观察，很容易被误导。

在黑猫投诉平台上，也有不少消费者质疑OTA平台的钻级酒店评级与酒店的设施、服务水平等不符，质疑平台高价售卖非星级酒店。

对此，中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江指出，消费者预订酒店主要基于酒店星级、价格、环境、交通便利等综合因素，按照消费者的认知，酒店星级(钻级)应与酒店的设施、服务水平是对等的。如果存在很大差距，那么所谓的钻级酒店就是名不符实，存在虚假宣传、误导消费的嫌疑。

“因此，平台一方面要严格规范钻级酒店的评定标准，让其名副其实；另一方面，钻级酒店应与星级酒店严格区分，并显著提示消费者，以维护消费者的知情权。”陈音江说。

(责编：罗知之、陈键)

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