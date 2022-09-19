直连海外需求侧与国内供给侧，创造独特价值

多多出海扶持计项目负责人表示，拼多多跨境电商业务以新技术赋能出海业务，将有效消除贸易和物流的隔阂，直连海外需求侧和国内供给侧，助力中国制造企业越过中间环节，直达海外消费者。

拼多多国内业务的基础是农业，出海业务的前提则是中国日益发达的制造业。上述负责人介绍，拼多多成立七年多来，一直立足中国，与千千万万制造企业共同成长。平台“拼购”少SKU、高订单、短爆发的模式，不仅能迅速消化工厂产能，还帮助生产厂商通过“现象级”爆款迅速获得市场，树立品牌形象。拼多多平台已催生近千家制造业品牌，积累了丰富的产业带资源，其中很多都是行业优质隐形冠军，拥有走向全球市场的潜能。

今年以来，拼多多先后推出“多多新国潮”“多多新匠造”等多个扶持制造业的专项活动，深入家电、服装、运动、美妆、日化、奶粉、家居等多个制造业领域，从产品结构、设计研发、生产制造、品牌打造等方面，为制造业品牌提供全链路的数字化服务，助力传统企业和制造工厂转型升级。

在拼多多618大促期间，国内制造业品牌也迎来全面爆发，平台手机、家电、美妆、日化等行业均实现同比翻倍增长。其中，手机行业全品类同比增长148%，家电全品类销售规模同比增长103%，美妆行业全品类销量同比增长122%、日化行业全品类同比增长110%。

“在国内消费市场，拼多多已经成为中国制造业转型升级的新引擎，我们将借鉴国内的成功经验，加大科研技术投入，更好地服务于中国制造的出海事业。”拼多多董事长兼CEO陈磊表示，拼多多跨境电商业务不会简单重复别人做过的事情，会努力创造自己独特的价值。其中最大的价值，就是与中国制造业一起努力，共同成长。

为制造业出海提供一体化服务，长期稳定投入

继9月初正式上线跨境电商平台TEMU后，拼多多此次发布的“2022多多出海扶持计划”，将通过提供数实融合、品牌孵化、物流支持、法律支撑、资源补贴等一体化服务，助力中国制造企业开拓海外市场，从品牌代工升级为品牌出海。“2022多多出海扶持计划”重点推出以下五大扶持举措：

对于出海制造企业长期采取0保证金入驻，0佣金的优惠政策，持续让利企业和商家；

投入百亿级别的资源包，联合100个产业带，首期打造100个出海品牌，扶持10000家制造企业直连全球市场；

提供全方位的基础设施服务，包括国内外仓储、跨境物流以及售后服务等，为制造企业打通“全链路”的跨境通道；

推出一体化的出海解决方案，包括语言文化、产品标准、知产服务、法律援助、贸易仲裁等，维护中国制造企业的正当合法权益；

开展“多多出海”专场培训，针对不同类型的产品推出定制化课程，助力企业快速开拓海外新市场。

对于制造业商家较为关切的海外知识产权保护问题，“多多出海扶持计划”的项目负责人表示，拼多多跨境电商业务将以最严格的知产标准，切实保护各方知识产权利益，和中国制造业商家一起参与全球竞争。

“跨境电商业务将会充满挑战，需要不断地尝试。”陈磊表示，出海业务具备创造新价值的可能性，拼多多决心做中国制造业的出海服务者，做长期稳定的投入，持续向国内制造企业倾斜资源，助力并服务中国制造业商家越过中间环节，直达海外消费者，直连全球市场。