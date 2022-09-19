人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

拼多多启动“2022多多出海扶持计划”

2022年09月19日14:42 | 来源：环球网
小字号

原标题：拼多多启动“2022多多出海扶持计划”，投入百亿助力中国制造直连全球市场

9月19日，拼多多宣布正式启动“2022多多出海扶持计划”，为制造业商家出海提供一体化服务方案。该计划将投入百亿资源包，首期打造100个出海品牌，扶持10000家制造企业直连海外市场。

直连海外需求侧与国内供给侧，创造独特价值

多多出海扶持计项目负责人表示，拼多多跨境电商业务以新技术赋能出海业务，将有效消除贸易和物流的隔阂，直连海外需求侧和国内供给侧，助力中国制造企业越过中间环节，直达海外消费者。

拼多多国内业务的基础是农业，出海业务的前提则是中国日益发达的制造业。上述负责人介绍，拼多多成立七年多来，一直立足中国，与千千万万制造企业共同成长。平台“拼购”少SKU、高订单、短爆发的模式，不仅能迅速消化工厂产能，还帮助生产厂商通过“现象级”爆款迅速获得市场，树立品牌形象。拼多多平台已催生近千家制造业品牌，积累了丰富的产业带资源，其中很多都是行业优质隐形冠军，拥有走向全球市场的潜能。

今年以来，拼多多先后推出“多多新国潮”“多多新匠造”等多个扶持制造业的专项活动，深入家电、服装、运动、美妆、日化、奶粉、家居等多个制造业领域，从产品结构、设计研发、生产制造、品牌打造等方面，为制造业品牌提供全链路的数字化服务，助力传统企业和制造工厂转型升级。

在拼多多618大促期间，国内制造业品牌也迎来全面爆发，平台手机、家电、美妆、日化等行业均实现同比翻倍增长。其中，手机行业全品类同比增长148%，家电全品类销售规模同比增长103%，美妆行业全品类销量同比增长122%、日化行业全品类同比增长110%。

“在国内消费市场，拼多多已经成为中国制造业转型升级的新引擎，我们将借鉴国内的成功经验，加大科研技术投入，更好地服务于中国制造的出海事业。”拼多多董事长兼CEO陈磊表示，拼多多跨境电商业务不会简单重复别人做过的事情，会努力创造自己独特的价值。其中最大的价值，就是与中国制造业一起努力，共同成长。

为制造业出海提供一体化服务，长期稳定投入

继9月初正式上线跨境电商平台TEMU后，拼多多此次发布的“2022多多出海扶持计划”，将通过提供数实融合、品牌孵化、物流支持、法律支撑、资源补贴等一体化服务，助力中国制造企业开拓海外市场，从品牌代工升级为品牌出海。“2022多多出海扶持计划”重点推出以下五大扶持举措：

对于出海制造企业长期采取0保证金入驻，0佣金的优惠政策，持续让利企业和商家；

投入百亿级别的资源包，联合100个产业带，首期打造100个出海品牌，扶持10000家制造企业直连全球市场；

提供全方位的基础设施服务，包括国内外仓储、跨境物流以及售后服务等，为制造企业打通“全链路”的跨境通道；

推出一体化的出海解决方案，包括语言文化、产品标准、知产服务、法律援助、贸易仲裁等，维护中国制造企业的正当合法权益；

开展“多多出海”专场培训，针对不同类型的产品推出定制化课程，助力企业快速开拓海外新市场。

对于制造业商家较为关切的海外知识产权保护问题，“多多出海扶持计划”的项目负责人表示，拼多多跨境电商业务将以最严格的知产标准，切实保护各方知识产权利益，和中国制造业商家一起参与全球竞争。

“跨境电商业务将会充满挑战，需要不断地尝试。”陈磊表示，出海业务具备创造新价值的可能性，拼多多决心做中国制造业的出海服务者，做长期稳定的投入，持续向国内制造企业倾斜资源，助力并服务中国制造业商家越过中间环节，直达海外消费者，直连全球市场。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
十年来，我国新发现23个亿吨级大油田和28个千亿方级大气田
　　中共中央宣传部举行党的十八大以来自然资源事业发展成就新闻发布会。来源：国新网 人民网北京9月19日电 （记者杨曦）今日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍新时代自然资源事业的发展与成就有关情况。…
报告称中国线下实体零售展现出强劲韧性
　　人民网北京9月19日电 （记者车柯蒙）近日，全球监测和数据分析公司尼尔森发布的报告显示，尽管受疫情影响，实体零售行业承压较大，但在中国快消品零售渠道结构中，线下实体零售仍占60%，线下实体零售展现出强劲韧性。 根据报告，2022年7月O2O渠道虽然占比仅为2%，但较2019年1月增幅51%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部