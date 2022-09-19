新华社武汉9月19日电（记者谭元斌、侯文坤）继2006年、2012年、2017年之后，第4次长江全流域江豚科学考察19日在武汉正式启动。这是长江实施全面禁捕和《中华人民共和国长江保护法》颁布施行后，首次开展长江流域物种系统调查。

本次科考将全面掌握长江江豚种群数量分布和栖息地环境现状，整体评估长江江豚种群数量、结构及变化趋势，科学分析长江江豚致危因素和保护措施效果，为制定更有针对性的长江江豚保护方案提供依据。

本次科考由农业农村部长江流域渔政监督管理办公室组织，长江中下游6省（市）渔业主管部门、有关科研院所和社会组织共同参与。120余名考察队员、20余艘渔政船艇同步实施，将覆盖有长江江豚分布的长江中下游干流、鄱阳湖、洞庭湖以及部分支流汊江水域。

湖北江段是长江江豚的重要栖息地之一。2020年至今，武汉城区江段出现长江江豚超20次、近210头次。在宜昌城区江段，更有一片水域常年活跃着一群江豚，成为爱豚人士的“网红打卡点”。在长江支流汉江潜江段，近30多年来首次发现了江豚的身影。

长江江豚为国家一级保护野生动物，属于长江特有淡水鲸豚类动物，是评估长江生态系统状况的重要指示物种。2017年的长江江豚科学考察结果显示，长江江豚数量约为1012头，种群极度濒危。

(责编：杨光宇、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经