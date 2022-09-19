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为乡村振兴添活力 短视频平台赋能农民体育事业发展

人民网记者 夏晓伦
2022年09月19日20:42 | 来源：人民网
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今年夏天，在贵州台盘举办的“村BA”火遍全网。没有专业的篮球场地、球员和观众也都来自周边乡镇，但现场人山人海的热闹氛围却堪比职业球赛，“村BA”让屏幕前的亿万网友看到了乡村篮球运动的非凡感染力。

有专家分析认为，“村BA”的火爆并非偶然，它既是农民积极乐观生活态度的一种体现，也是一种文化的传承，值得点赞和推广。日前，农业农村部、国家体育总局、国家乡村振兴局印发了《关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》，明确提出要不断满足农民群众对美好生活的需要，推动农民体育健身事业高质量发展。

农民体育事业高质量发展，离不开社会各界的共建与支持。9月17日晚，快手村BA“乡村篮球冠军杯”决赛在福建省泉州市东店村灯光球场打响。经过16日晚的半决赛对抗，来自福建泉州的池店村篮球队和港塘村篮球队走上决赛舞台，强强对话争夺冠军荣誉。一番激烈角逐后，池店村篮球队成功拿下冠军。

决赛现场。主办方供图

同时，“乡村篮球冠军杯”扣篮大赛也同步举行，为广大球迷带来了一场扣篮盛宴。与贵州黔东南地区类似的是，福建泉州的“村BA”同样也有久久不愿散去的观众、饱含地域特色的现场解说、当地村民自主参加的比赛。数据显示，直播间累计播放量超过1亿，相关话题阅读量超过1.8亿。

“像场边搭的看台、比赛裁判、中场表演、现场解说什么的，我们这边的比赛也经常能看到。”对于现场专业的氛围，当地村民傅建成并不意外，“为数不多的区别，是现场的灯光不仅是球场两侧原有的白炽灯，还额外搭建了许多用于舞台展示的灯光。”

这样的“村BA”一点也不“村”。在港塘村篮球队队员陈荣仁看来，这些灯光和舞台效果，以往都是在室内比赛才有的，这样规模的在室外算头一次。

对此，快手体育运营负责人周天一表示，“村BA”火爆背后，体现了人们对高质量精神文化生活的强烈需求，“作为短视频直播平台，我们也推出‘乡村篮球冠军杯’线下活动，希望通过此次活动，展现平台上民间篮球用户的风采，同时促进民间体育运动蓬勃发展。”

据了解，为进一步展现中国乡村篮球运动的活力，快手还在近期推出了纪录片《问道村BA》。8月30日，第1集“篮球是热爱”上线，其将目光对准了广东省河源市东源县义合镇的一群篮球少年，还原了他们的真实心声——“篮球是快乐源泉，也是努力生活的方向”。9月2日上线的第2集则展现了火热的晋江民间篮球背后，“村BA”如何为村民们带来更广阔的世界。

从链接草根达人，汇聚篮球粉丝，到联动顶级国内外联赛，短视频平台正在以多样化的探索推动篮球这项运动的普及与深入，促进民间篮球运动蓬勃发展。“我们一直致力于助推全民篮球运动发展，不仅努力推广职业篮球赛事，同时也在为更多非专业的篮球爱好者提供展示自己的空间。”周天一表示。

可以预见，以美丽乡村之名，“村BA”正在各地开花结果，更好地满足乡亲们的精神文化需求，也以群众喜闻乐见的方式激发着乡村振兴的活力。

(责编：王震、吕骞)
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