赵红旗

原标题：【黄河安澜】黄河岸边的农业“芯片”

沿黄河走进河南省新乡市境内,看到的是一望无垠的丰收的田野,闻到的是稻香…… 9月15日,“黄河安澜”网络主题宣传活动采访团,来到位于河南省新乡市平原新区的“中原农谷”重点项目——国家生物育种产业创新中心。

这个中心的使命是:开展“卡脖子”技术攻关和种质资源保护,我们主要承担种业科技创新、生物育种产业化、现代农业科技研发、科技成果转移转化、农业科技国际交流合作等功能。

党的十八大以来,河南省藏粮于地、藏粮于技,粮食产能稳定在1300亿斤,占全国近十分之一,每年调出600多亿斤的原粮及加工制品,成为保障“口粮绝对安全”的中原粮仓。作为农业的“芯片”,农作物种子选育为粮食稳产增产提供了核心支撑作用。

河南省是育种、繁种、用种、供种大省,但还不是种业强省。为进一步护好大国粮仓,加快推进种业科技自立自强,河南省政府出台《“中原农谷”建设方案》,聚焦国家种业、粮食安全重大需求,实施创新驱动、优势再造战略,打造要素共享、协调创新、具有独特品牌优势的“中原农谷”。

“中原农谷”之所以落户在紧邻黄河的平原新区,是因为这里有着独特的发展优势。在自然条件上,新乡市北依太行山,南临黄河,地处“南北分界过渡带”,是南北物种交叉种植和繁育的最佳试验场所。这里位于黄淮海平原的核心区,是亚热带和暖温带的分界线,全年无霜期220天,日照时间2300个小时,独特的区位和气候,形成了大山大河之间极具生态价值的天然粮仓,孕育了“中国第一麦”等叫响全国的农业品牌。在科研技术层面上,中国农科院、中国科学院先后扎根新乡,服务全国“三农”。

目前,“中原农谷”国家生物育种产业创新中心拥有农业领域重点实验室和技术中心48家,院士工作站7个,有较强的科研技术优势。田间试验用地总面积4150亩,由北向南依次为生物育种中试区、常规育种试验区、表型鉴定与设施试验区。其中,生物育种中试区面积556亩;常规育种试验区试验田面积2807亩,主要规划小麦、玉米、花生、大豆等常规育种实验;表型鉴定与设施试验区试验田面积787亩,主要规划耐寒、耐热、抗病鉴定及高标准蔬菜育种温室等。

“一粒种子可以改变一个世界,一项技术能够创造一个奇迹。”展望未来, “中原农谷”国家生物育种产业创新中心相关负责人信心满满地说,“中原农谷”有条件、有能力、有信心以农业科技自立自强为支撑,把种子牢牢攥在自己手中,确保中国碗主要装中国粮,中国粮主要用中国种,创造出中国粮的新奇迹。

(责编：罗知之、陈键)

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