原标题：【黄河安澜】唱响新时代黄河赞歌 洛阳奋力讲好新时代“黄河故事”

中国日报9月15日电（记者 潘一侨） 大家还记得2022北京冬奥会开幕式现场，“黄河之水天上来”“五环破冰”的创意吗？在升国旗、奏国歌仪式过后，现场的大屏幕上展现出了滚滚而来的黄河之水，河水慢慢冰冻，变成一片冰的世界，随后出现了一个巨大的冰立方。网友纷纷赞叹，“太会了，被黄河之水天上来浪漫住了。”而黄河小浪底枢纽调水调沙工程就可以上演真实版“黄河之水天上来”的壮观场景。

9月14日，“黄河安澜”采访团走进河南省洛阳市，在小浪底水利枢纽大坝，一睹世纪工程的壮观。

小浪底保黄河安澜 让母亲河造福当地百姓

小浪底被誉为黄河的总阀门，滔滔黄河从闸门奔涌而出，犹如群龙出海，堪称世界上最壮观的泥沙库。因为黄河含沙量大，到了中游淤积已经非常严重，河南为了抓住水沙调节这个“牛鼻子”，除了植树造林之外，还增加了“小浪底工程”。

小浪底工程采用人工扰沙的原理，使河里的沙子向上漂浮，之后随着河水一同流去，这样黄河下游的河床就不会出现泥沙堆积的现象。同时小浪底工程利用人造洪峰，对下游河道中的泥沙进行冲刷，所以现在黄河的水越来越清澈了。

水利部小浪底水利枢纽管理中心水量调度处处长李鹏介绍称，在秋汛考验中，小浪底水库做到了精准调控水量的功能，全力投入防洪应用，有效保障了黄河下游度汛安全和人民群众生命财产安全。他说，小浪底水利工程建成之前，河道的协同能力仅能达到1800立方米每秒，如果超出这个数值，水位偏高就会危及滩区老百姓的生命财产安全，这样大家必须要进行转移。而小浪底水利枢纽建成后，经过20多次调水调沙，去年最新的测量数据显示，河道协同能力可以达到5000立方米每秒，这大大缓解了滩区老百姓需要转移的忧虑，调水调沙的效果非常显著。

“保姆式”服务助力洛阳小微企业创业创新

科学技术是第一生产力，创新是引领发展的第一动力。9月15日“黄河安澜”网络主题宣传活动媒体采访团走进助力一个个创新项目孵化成功的洛阳国家大学科技园。

洛阳国家大学科技园位于中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区、郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区和涧西区智能制造及大数据科技产业社区三区融合范围内，规划建设用地352亩，计划总建筑面积70万平方米，投资总额约30亿元。截至目前，科技园先后荣获国家大学科技园、国家级科技企业孵化器、国家级众创空间、全国创业孵化示范基地等10项国家级荣誉资质。

洛阳国家大学科技园总经理助理田源告诉记者，大学科技园是以科技园区集成服务商，创新企业能力提供商为引领，以保姆加管家加创投的形式来服务于不同发展阶段的企业。现在的这种形式是以三位一体创业导师、创业联络员等来开展具体的服务。比如说，企业入驻到大学科技园之后，园区工作人员可以及时了解到最新的一些普惠性的政策，如开业补贴、运营费补贴、大众创业扶持资金等，还有一些专项的政策，比如英才计划等，都可以协助企业从政府对接政策申报政策落地做一些全生命周期的跟进。

说到这个服务，位于科技园的洛阳爱森生物科技有限公司总经理齐存森深有感触。在2020年新冠疫情刚刚暴发时，作为生产全自动核酸提取仪及配套的病毒核酸提取试剂盒的公司，急需员工尽快复工复产，但当时不清楚整个疫情防控政策的齐存森心急如焚却不知道该找谁。情急之下他决定给园区打个电话，没想到园区当天就把所有的事情全部协调下来，保证了当时企业的正常复产。

齐存森感慨道，因为大学科技园保姆式的服务，让他省去很多对接税务、投融资方面的精力，可以专心搞研发，对当初选择来洛阳国家大学科技园建厂没有后悔，并将继续在这里发展壮大自己的公司。洛阳国家大学科技园有力支撑了洛阳打造聚合各类创新资源的“强磁场”，为洛阳换道领跑、加快国家创新高地建设提供了策源力量。

“铸就国之重器 擦亮国家名片 我无悔青春”

蛟龙潜海、神舟飞天、国产航母下海、港珠澳大桥贯通……这些大国重器、超级工程突破的背后，都闪烁着洛阳创新的光芒，离不开洛阳产业的支撑。15日上午，“黄河安澜”网络主题宣传活动媒体采访团走进中信重工，感受洛阳装备制造产业的雄厚实力与强劲动能。

中信重工机械股份有限公司始建于1955年，经过60年的建设与发展，成为了具有全球竞争力的重工企业，被誉为“中国工业的脊梁、重大装备的摇篮”。采访团首先进入了中信重工重数车间，该车间代表了中信重工高端制造加工。加工制造的产品涵盖了治金、建材、环保、水电、核电等多个领域。其中一个“大块头”让现场采访团媒体记者纷纷拿起相机或手机拍下了它的身影。

据了解，这台超大型矿用半自磨机直径11米、长5.4米的，它是中信重工按照国际标准、国际规范，采用三维参数化设计和智慧工厂智造的高效节能矿业装备，代表了国际高端矿业装备的先进水平。中信重工矿山机器厂副厂长赵继红自豪地说：“这台机器将应用至超大型开采磨矿中。它由中信重工自主研发，代表了国际高端矿业装备的先进水平。“目前这么大的齿轮只有我们能做，老外来了也要竖大拇指的。”

赵继红在中信重工已经工作了20多个年头，她表示：“我把全部的青春都献给了中信重工，这些年我曾参与过许多大国重器的制造，每次我看到我们制造的设备装备又居世界之首，就感到无比自豪。”据悉，中信重工参与制造的世界先进铝合金厚板生产线设备，就为刚刚试飞成功的首架国产大飞机C919穿上了世界上最好的铝合金“外衣”。

荒山变成世外桃源 黄河神仙湾绘就幸福底色

15日下午，“黄河安澜”网络主题宣传活动媒体采访团沿着黄河生态廊道，走进华洋生态园和黄河神仙湾，察看黄河生态保护和乡村运营情况，探寻一代代造林人扎根黄河之滨，绿化荒山、富裕山乡的典型事迹。

华洋生态园占地约1000亩，位于小浪底大坝上游20公里处，西依黛眉山，北与王屋山隔河相望，距新安县城50公里。这里曾经地质条件恶劣、交通十分不便。2003年以来，华洋人不畏艰难，迎难而上，发扬愚公移山精神，把黄河岸边一架地质条件极其恶劣的荒山变成了四季常绿、四季有花、花果飘香的世外桃源，在保护生态的同时，积极带动当地百姓脱贫，成为黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的实践者。

华洋生态园总经理冯华在接受采访时的一句话让人印象深刻：“荒山野岭是留不住人的，只有绿水青山才能留住人，招来游客。”目前，这里正在积极发展乡村旅游，打造了黄河神仙湾文旅度假区。以此为载体，神仙湾通过土地流转、吸纳就业等方式，有效推动了乡村产业兴旺、生态宜居、生活富裕，让黄河两岸的“绿水青山”成为造福乡亲们的“金山银山”。

华洋生态园总经理冯华表示，近年来，这里还成为爱国主义教育基地，下一步华洋生态园将深入挖掘红色文化内涵，加强文化创意产品开发力度，推动爱国主义教育基地和文化旅游的深度融合。同时积极谋划实施一批沿黄文旅融合项目，打造独具特色的黄河文化旅游产品。

“黄河安澜”采访团还走访了洛阳大数据产业园、二里头夏都遗址博物馆和洛邑古城等地。行走洛阳让人感受到河洛大地治理黄河事业正在谱写演绎新时代乐章，“山河相依、人河相亲、城河相融”的幸福画卷徐徐铺展。水生城之态，水筑城之形。黄河、伊洛河，流淌过熙熙攘攘的城、阡陌灯火的乡，孕育了蔚为大观的河洛文明，也映照着生态保护和高质量发展的铿锵脚步。

（部分图片由《洛阳日报》摄影记者张怡熙提供）

（编辑：刘世东）

(责编：罗知之、陈键)

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