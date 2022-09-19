武晓娟

原标题：【黄河安澜】古今辉映 洛阳擦亮文旅名片

中国经济网洛阳9月16日讯（记者 武晓娟）临黄河而知中国，临河洛而知华夏。作为十三朝古都，洛阳文化底蕴深厚。近年来，随着《洛神水赋》《风起洛阳》《龙门金刚》等节目火爆出圈，古都洛阳愈发声名在外。那么，洛阳是如何打造优质文旅IP的呢？近日，记者随“黄河安澜”网络主题宣传活动采访团来到洛阳一探究竟。

二里头夏都遗址博物馆数字馆内对“王室巧作”的生动展示（中国经济网记者 武晓娟/摄）

洛邑古城夜景（中国经济网记者 武晓娟/摄）

丰富沉浸式文旅业态

文物承载着灿烂文明、传承着历史文化、维系着民族精神，是增强文化自信的重要资源。让文物活起来，就要让博物馆里的文物“转”起来、“智”起来、“动”起来，深度融入人们的生活。

二里头遗址地处河南洛阳东部，这里曾是距今约3800-3500年的夏朝都城。目前，这里已发现中国最早的宫城、最早的城市干道网、最早的宫殿建筑群、最早的青铜礼器群、最早的官营作坊区，等等，出土的乳钉纹青铜爵、网格纹青铜鼎、七孔玉刀等珍贵文物令世人大开眼界。

近年来，二里头夏都遗址博物馆加强数字建设，利用三维特效呈现最早的宫城等“中国之最”，以风机、雨机配合数字影像使人“身临夏都”。在二里头夏都遗址博物院数字馆，先人如何造宫殿、如何祭祀等一目了然。

二里头夏都遗址博物馆数字馆内设“最早中国”“赫赫夏都”“敬天法地”“王室巧作”“探秘未知”五大篇章，全面复原展示了以二里头遗址为核心的二里头文化整体面貌。

夜幕降临，华灯初上，洛邑古城内，唐朝乐舞表演精彩夺目，市井游戏妙趣横生。走在古城内，看着来来往往身穿汉服的小姐姐，仿佛时空穿越。

洛邑古城位于洛阳市老城区，被誉为“中原渡口”，景区内有文峰塔、河南府文庙、妥灵宫、四眼井、金元古城墙遗址等不同历史时期的建筑。去年以来，洛邑古城不断丰富沉浸式文旅新业态，从观赏性、故事性、互动性、艺术性等多个维度，增强游客的沉浸感和体验感。

洛邑古城内的唐三彩展品（中国经济网记者 武晓娟/摄）

非遗抱团亮相

近年来，随着中国经济的快速发展和国际影响力的不断提升，年轻一代有了平视世界的足够底气，“国潮风”强势崛起。

洛邑古城内，非遗文化琳琅满目，唐三彩、泥咕咕、孔家钧窑、叶雕、汝阳刘毛笔、秦氏绢艺、皮雕等非物质文化遗产作品深受游客喜爱。非遗抱团亮相，既传承了文化，也增加了经济收益。“汝阳刘毛笔”传承人刘潇丹坦言，以前“汝阳刘”只在书法爱好者圈内有名，如今游客现场体验，了解更深入，使“汝阳刘”的知名度更高了。

据中国经济网记者了解，洛邑古城内有国家、省、市级非物质文化遗产业态200余项。自2017年开园以来，洛邑古城已接待游客超2000万人次。

深挖厚重的历史文化资源，不断强化文旅融合，让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产以及书写在古籍里的文字都更加鲜活起来，也让洛阳的文旅名片愈发闪亮。据了解，2021年，洛阳共接待游客1.17亿人次，实现旅游收入923.48亿元。

（责任编辑：李焱）

(责编：罗知之、陈键)

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