武晓娟

原标题：【黄河安澜】中原农谷：创新体制机制 打造种业“国之重器”

国家生物育种产业创新中心里的展示屏（中国经济网记者 武晓娟/摄）

中国经济网新乡9月16日讯（记者 武晓娟）种子是农业的“芯片”，一粒种子，关系着中国人的饭碗安全。“中原农谷”位于河南省新乡市平原城乡一体化示范区，目前正以国家生物育种产业创新中心为基础，整合全省种业科技资源和力量，打造种业“国之重器”。

今年4月，河南省政府出台《“中原农谷”建设方案》，提出瞄准世界科技前沿，构建一流创新生态，推动“中原农谷”成为国家区域性农业创新核心力量。

“中原农谷”为什么在新乡落地？据国家生物育种产业创新中心建设指挥部工程部负责人金荣生介绍，这是因为新乡有着独特的发展优势。在自然条件上，新乡市北依太行山、南临黄河，地处“南北分界过渡带”，是南北物种交叉种植和繁育的最佳试验场所。同时，新乡市位于黄淮海平原的核心区，独特的区位和气候，形成了大山大河之间极具生态价值的天然粮仓。在科研技术层面上，中国农科院、中国科学院先后扎根新乡，服务全国“三农”。

“中原农谷”在打造种业“国之重器”方面有哪些独特之处？“我们依托国家生物育种产业创新中心这个平台进行体制机制创新，进一步激发了科研人员的积极性。”金荣生向记者介绍道。他所说的体制机制创新主要体现在六个方面，一是建立了平台共享机制，二是建立了人才集聚机制，三是初步建立了商业化育种体系，四是建立了以岗位制为核心的人员管理机制，五是建立了协同创新机制，六是建立了多元化资金投入机制。

“这为科研人员解决了后顾之忧。以前的育种家要干嘛呢？除了科研，他们还要种地、施肥，等等。现在我们有试验地管理站，他们只要专心搞科研就行。我们按岗聘用，打破了职称、编制的界限，为人才提供了更广阔的舞台。”金荣生说。

粮安天下，种筑基石。据中国经济网记者了解，“中原农谷”的布局为“一核三区”，总规划面积1476平方千米。“一核”是指以平原示范区为核心，“三区”是指以延津县部分区域为主体的东区，以新乡县、获嘉县部分区域为主体的西区，以原阳县部分区域为主体的南区。目前，“中原农谷”建设取得阶段性成效，国家生物育种产业创新中心一期工程已全部建成，4150亩高标准实验田已投入使用。

（责任编辑：李焱）

(责编：罗知之、陈键)

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