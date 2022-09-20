本报记者 常 钦

数据来源：农业农村部

制图：张丹峰

今年以来，受疫情等因素影响，城市部分行业特别是接触性服务业用工需求下降，一些农民工返乡就业。

“针对这一情况，农业农村部门大力发展乡村产业，落实就业帮扶政策，促进返乡农民工就地就近就业。从监测情况看，截至6月底，返乡农民工就地就近就业达到90.7%，这是一个不错的成绩。”农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德说。当前我国返乡农民工就业形势如何？下一步重点从哪些方面来促进返乡农民工就业？记者进行了采访。

强产业带就业

让县域成为农民就地就近就业蓄水池

一大早，甘肃省康县聚仁种植农民专业合作社一片繁忙景象，乡亲们正在有条不紊地摆放着菌棒。“我之前一直在外面打工，顾不上家里的老人孩子。现在家门口有了新饭碗，既能挣钱又能看家，真是两全其美！”迷坝乡刘河村村民侯秀芳说。

记者了解到，合作社负责人马国辉也曾是返乡农民工。“这两年，乡村建设提速，家乡食用菌产业越来越大。”马国辉联合周边合作社，建成配料、生产、加工、销售为一体的食用菌种植产业示范园，带动多个村庄一起发展。“不少乡亲边打工边学技术，在家门口当上‘上班族’。”

产业是就业的保障，产业发展壮大了，就业岗位就增多了。“发展富民产业稳岗，这是促进返乡农民工就地就近就业的关键。”曾衍德说，发展富民产业，重点发展就业容量大的县域富民产业，持续推进乡村产业提档升级，不断拓宽农村就业增收渠道。今年，中央财政衔接资金用于产业发展的比重将提高到55%，重点支持帮扶产业补上技术、设施、营销等短板。

宜居宜业宜游的美丽乡村，吸引力持续增强。一些地方立足乡村资源，发展新产业新业态，创造更多的就业机会。重庆市武隆区火炉镇呐溪原乡景区，巧用生态旅游资源，森林绿色康养产业发展势头良好。旺盛的人气带动文旅商品开发、农特产品销售，景区成了周边农民就业的新选择：招收170余名村民从事旅游服务，吸引外出能人回乡创办餐饮、住宿等市场主体30余家，带动年营收150万元。

从监测情况看，截至6月底，全国返乡农民工就地就近就业达到90.7%，同比提高2个百分点。在产业带动、就业创业拉动下，上半年农村居民人均可支配收入9787元，实际增长4.2%。

“县域是农民就地就近就业的蓄水池，目前55%的农民工在县域内就业。”曾衍德表示，要在县域大力发展家政服务、物流配送、养老托育等，引导具备条件的中心镇发展小微企业集聚区，培育形成带动力强、就业容量大的产业，为返乡农民工创造更多的就业机会。

“不再外出打零工，现在经过培训，每个月收入5000多元，我很满足。”江西省兴国县，参加“兴国表嫂”培训班顺利结业的谢红美说。“兴国表嫂”是兴国县打造的家政服务品牌，采取免餐费、免住宿费、免培训费的方式，对孕产妇、婴幼儿、老人护理等方面组织专业培训，技能培训、职业介绍、法律援助等一条龙服务带火了县里的家政行业。

在吉林省伊通满族自治县的一家货运公司内，张春祥正在和工人装卸货物。张春祥敏锐发现县里对快递物流的需求量越来越大，顺势开起了货运物流公司。得益于当地的帮扶政策，从“光杆司令”到带动20多人就业，现在张春祥又加盟了大型货运物流公司，“挣得多的员工一个月能挣7000多元。”

北京师范大学中国乡村振兴与发展研究中心主任张琦说，返乡农民工长期在外务工，具备一定的经验和技能，返乡后可有效适配就业岗位。同时，县域经济的可持续发展，还能够提升地方的医疗、教育和服务水平，吸引农民工群体主动回乡就业创业。

搭平台强联结

让创业创新成为农民就业增收新增长点

走进贵州省贵阳市白云区沙文镇共享农创城，肉类、蔬菜、调味品……店铺鳞次栉比、商品琳琅满目。“这里是一站式采买，最近订单多，每月收入1万多元，比外出打工高多了！”返乡人员朱东波在这里开了一家粮油店，“感谢政府搭建的创业平台，我正考虑扩大规模呢！”

共享农创城今年1月16日投入运营，建成冷库、电商孵化大楼、农产品质量检测中心及商户公寓等设施。像朱东波一样来这里开店的返乡人员不少。作为市级“农民工返乡创业园”，农创城已解决120多名返乡农民工就业。今年以来，农创城已出租门面650余间，一、二季度营业额均超5000万元。

农村创业创新日渐活跃，平台载体不断完善。农业农村部乡村产业发展司相关负责人介绍，各地依托现有农村各类产业园区、物流节点、农业企业和种养基地等，建设了一批具有区域特色的返乡创业园。全国农村创业园区（基地）超过3500家，基本实现了县县有农村创业园区（基地）。到2021年底，1120万人返乡入乡创业创新，70%是返乡创业农民工，创办项目80%以上是一二三产融合发展项目，为农村带来了人气、增添了活力。

“推进拓宽农村创业渠道，是农民收入的新增长点。”曾衍德说，返乡农民工有较强的市场意识和较高的技能水平，返乡创业有优势。深入实施农村创业创新带头人培育行动，落实创业扶持政策，建设一批返乡入乡创业园、农村创业孵化实训基地，推进创业服务“一站式”办理，以创业带动就业。“大体上是一个返乡农民工创业能带动6到7个稳定就业，带动15到20个灵活就业。”

受益于返乡人才带动，从贫困村到示范村，四川省绵阳市盐亭县巨龙镇天水村实现华丽转身。看着家乡的交通、物流等发展短板补上了，陈奉明、陈奉兵等10多位外出务工青年返乡创业，发展壮大经果林产业，建成花果嫘乡园区，形成了以柑橘为主、时令水果不间断的农业产业布局。去年园区水果总产量838万斤，产值约5200万元。

完善利益联结，创业带就业促增收。园区通过“公司+联合体+农户”“公司+村集体+按股分红”等模式，带动当地623户家庭户均年增收1700元，实现村集体年增收33万元。陈奉明介绍，目前，园区正在筹建乡间民宿、亲子乐园、农事体验馆等设施，推动农文旅深度融合发展，持续带动乡亲增收致富。

近年来，我国出台了一大批促进农村创业创新的政策，从“人、地、钱”等各方面提出了支持政策。张琦表示，除了政策创设，政府也应关注返乡农民工的能力建设，为其提供技能提升、就业创业的相关培训，培育一批“田秀才”“土专家”“乡创客”等乡土人才，同时鼓励有管理经验的农民工返乡创业，推动创业带就业，为乡村振兴注入强劲的新动能。

多途径拓岗位

让农民成为项目建设者、受益者

湖南省通道侗族自治县木脚村脱贫户杨保和的家，宽敞的客厅里，洗衣机、冰箱等家电一应俱全，各种花草散发着清香。“靠着在村里以工代赈项目的务工收入，我把家里新房装修一新。”杨保和言语间难掩喜悦。靠着泥瓦工的好手艺，仅半年的时间，杨保和夫妇就获得了4万多元的务工报酬。

去年以来，通道县在木脚村开展以工代赈新试点，加大补齐农村基础建设短板，先后开展提质改造村内体验游步道3500米，体验农场排灌渠3000米，建设村级水果采摘园150亩、村级蔬菜体验园150亩等项目。“项目用工优先使用村里返乡农民工，木工、泥工、钢筋工日工资最高的有近300元，小工180元。”村委会主任吴菊凤说。

木脚村的以工代赈工程累计为农民工发放工资达136万元。木脚村新建的鱼鳞坝、健身步道和观光堤成为热门景点，仅7月份接待游客就超过2万人次。村里又开发了水果采摘、农耕体验、乡村民宿等新业态，为村民新增种植、管理、打包、养护保洁等以工代赈后续就业岗位60余个，人均年增收可达8000元以上。

“群众既是项目的建设者，又是项目的受益者。”张琦说，以工代赈是促进就近就业增收、提高劳动技能的一项重要政策，能为群众特别是农民工、脱贫人口等提供规模性务工岗位。重点工程项目投资规模大、受益面广、带动效应强，吸纳返乡农民工就业潜力巨大，是实施以工代赈的重要载体。

2021年以来，国家发展改革委印发实施《全国“十四五”以工代赈工作方案》等文件，将劳务报酬占中央资金比例由此前的10%以上提高至15%以上，联合财政部已下达中央投资近140亿元，实施以工代赈项目5000余个，实际发放劳务报酬占中央资金比例已达20%以上，部分地方超过30%，带动30余万农村低收入群众在家门口就业。

加快项目建设拓岗。曾衍德介绍，近期国务院有关部门制定了专门的政策措施，要求重大工程建设、以工代赈项目优先吸纳农村劳动力。农业农村部将在组织实施高标准农田建设、重大水利设施建设、农村人居环境整治、农业面源污染治理等项目，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，吸纳更多返乡农民工参与建设，让他们在家门口就业增收。

今年，中央将继续加大投入力度，加强乡村建设、农村人居环境整治、农村厕所革命、冷链物流设施、高标准农田建设、现代农业产业园等项目建设。张琦认为，这些项目可以吸纳更多返乡农民工参与工程建设，实现返乡农民工就业增收和乡村发展双提升。

本期统筹：郭雪岩

《 人民日报 》（ 2022年09月20日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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