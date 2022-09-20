常 钦

从“离土又离乡”到“打工就在家门口”，从“漂一代”到“乡创客”……如今，不少农民工选择返乡就业创业。

富民产业是农民工返乡就业的保障，产业发展壮大了，就业岗位就增多了。目前，乡村产业提档升级，农产品加工业蓬勃发展，农产品电子商务欣欣向荣，乡村休闲旅游业日益红火，现代农业产业园、优势特色产业集群、基础设施等建设为农民就业增收不断拓宽渠道。筑巢引得群雁归，在乡村产业带动下，2021年，1420万返乡农民工在家门口稳定就业。

乡村富民产业的稳定发展，也为农村创新创业提供了机遇。各地落实好一项项创业扶持政策，搭建一批批创业平台，强化一个个具体创业指导，吸引资金、技术、人才等要素回流。一大批农民工返乡创业，在农村的广阔天地大展才华。“归雁”成“头雁”，到2021年底，全国返乡入乡创业创新人员达1120万，为乡村振兴注入澎湃动能。

让乡村更有吸引力，是促进就地就近就业创业的关键。让愿意留在乡村、建设家乡的人落地生根、茁壮成长，就必须提升“硬环境”，切实优化返乡农民工就业创业条件，改善农村信息网络等基础设施，开展工程项目吸纳就业；同时，还要改善“软条件”，通过保险覆盖、社保接续等政策创设，降低在乡就业创业风险，增加优质教育、医疗等供给保障，解决返乡人员的后顾之忧。

当家乡为就业创业提供更丰沃的土壤，就会有更多的老乡扎根下来，施展才智，振兴乡村。

《 人民日报 》（ 2022年09月20日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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