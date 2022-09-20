本报记者 陆娅楠

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8月国民经济多数指标好于上月，汽车行业恢复加快，用电需求得到积极保障……9月19日，国家发展改革委召开发布会，介绍经济运行情况。下一步，将进一步高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力以赴落实扎实稳住经济的一揽子政策和19项接续措施。

日前，国家统计局发布8月份经济数据显示，我国经济总体延续了恢复发展态势。

在9月19日召开的国家发展改革委9月份新闻发布会上，国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，当前正处于经济恢复紧要关口，国家发展改革委将按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力以赴落实扎实稳住经济的一揽子政策和19项接续措施。

主要指标呈现积极变化，正处于经济恢复紧要关口

总体看，8月国民经济的多数指标好于上月。

有效投资持续扩大。近期，在推进有效投资重要项目协调机制推动下，各有关部门加力推进有效投资，第一批3000亿元政策性开发性金融工具已全部投放完毕。前8月，固定资产投资同比增长5.8%，比前7月加快0.1个百分点；其中，制造业投资、基础设施投资分别增长10.0%、8.3%，比前7月分别加快0.1个、0.9个百分点。

市场潜力逐步释放。前8月社会消费品零售总额累计增速由负转正，居民消费稳步恢复。其中，汽车消费快速增长，根据中国汽车工业协会数据，8月汽车销量238.3万辆，同比增长32.1%。

工业生产持续恢复。8月，规模以上工业增加值同比增长4.2%，比上月加快0.4个百分点，装备制造业以及新能源汽车、移动通信基站设备、太阳能电池等产品产量快速增长。

就业物价形势平稳。8月，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月回落0.1个百分点；居民消费价格（CPI）同比上涨2.5%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

“尽管主要指标呈现积极变化，但国内经济恢复基础仍不牢固，正处于经济恢复紧要关口。”孟玮表示，将按照党中央、国务院部署，争分夺秒抓好各项政策贯彻落实，推动有关举措早出快出、应出尽出，尽快落地见效。

稳投资，加快推动第一批3000亿元政策性开发性金融工具尽早形成实物工作量的同时，着力用好新增3000亿元以上政策性开发性金融工具，做好项目筛选和推荐，加快资金投放，督促地方抓住施工窗口期，推动项目尽快开工建设。

促消费，加快研究推动出台政策举措，积极打造消费新场景，促进消费加快复苏。

助企纾困，围绕缓缴部分行政事业性收费和保证金、支持民营企业健康发展等重点，加快推动出台一批政策举措，着力降低市场主体负担，促进企业持续健康发展。

汽车业为稳住经济大盘发挥积极作用，新能源汽车发展进入全面市场化拓展期

在众多行业中，汽车产业数据备受关注。今年二季度，国内疫情多点散发，对汽车行业产生较大冲击。随着疫情逐步得到控制，汽车行业恢复加快。8月，汽车产量同比增长39%，汽车行业增加值增长了30%以上。

“今年以来，在稳增长、促消费等政策支持下，我国汽车产业克服疫情等因素冲击，呈现出恢复增长的良好态势，为稳住经济大盘发挥了积极作用。”孟玮说。

汽车产业中，新能源汽车保持快速增长。今年1至8月，新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比增长1.2倍和1.1倍；出口34万辆，同比增长97.4%；新能源汽车销量占全部汽车销量比重达到22.9%；新能源汽车保有量超过1000万辆。

“随着关键技术水平大幅提升，充电基础设施等配套服务体系不断健全，我国新能源汽车产业已形成良好基础，新能源汽车发展进入全面市场化拓展期。”孟玮说，我国将新能源汽车作为汽车产业转型升级的主攻方向，形成了完善的科技、产业、财税等支持政策体系，有比较完备的产业支撑体系。

据介绍，为持续促进新能源汽车产业高质量发展，国家发展改革委将会同有关部门进一步研究完善新能源汽车政策体系，营造有利于新能源汽车发展政策环境；鼓励企业充分依托我国产业基础，加强技术创新，加快突破新能源汽车关键系统部件和基础共性技术，持续提升全产业链核心竞争力；鼓励中外双方企业深化合作方式，拓展合作领域，实现更高水平的开放合作和互利共赢。

今夏电力电量超预期增长，加强统筹协调，强化保电措施

今年夏季，我国电力电量超预期增长。8月，全国规模以上工业发电量同比增长9.9%，增速比上月加快5.4个百分点，全社会用电量同比增长10.7%。从前8月用电情况看，全社会用电量同比增长4.4%，其中居民生活用电量同比增长15.8%。

孟玮表示，面对今夏我国电力电量超预期增长，特别是有完整气象记录以来持续时间最长、范围最广、强度最大的极端高温天气对电力保供的严峻考验，国家发展改革委会同煤电油气运保障工作部际协调机制成员单位和各地区、有关企业，加强统筹协调，强化保电措施，狠抓工作落实，较好保障了经济社会发展和人民群众度夏用电需求。

在应对四川高温干旱天气、做好能源保供方面，统筹调配全网资源支援四川，安排8条入川电力通道全部满送，单日最大支援电力达1200万千瓦，单日最大支援电量达1.32亿千瓦时，跨区通道按最大能力支援。为全力保障民生用电需求，国家发展改革委还指导地方政府及时启动突发事件能源供应保障应急预案，协调国家电网调集50台应急发电车紧急驰援四川。

泸定县6.8级地震发生后，国家发展改革委立即启动应急响应机制，持续开展煤电油气运保障调度。截至目前，灾区供电已基本恢复，部分用户按照当地政府要求暂未恢复供电，已转移至安置点供电。

孟玮表示，充分考虑灾区属于“三区三州”原深度贫困地区等因素，国家发展改革委将根据有关规定，积极研究提出方案，支持受灾地区基础设施和公共服务设施恢复重建。

《 人民日报 》（ 2022年09月20日 10 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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