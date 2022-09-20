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中央企业合规管理办法发布

要求结合实际设立首席合规官

2022年09月20日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月19日电  （记者刘志强）日前，国务院国资委发布《中央企业合规管理办法》（以下简称《办法》），通过部门规章对中央企业进一步深化合规管理提出明确要求。

　　与2018年印发的《中央企业合规管理指引（试行）》相比，《办法》更加突出刚性约束，内容更全、要求更高、措施更实。一是按照法人治理结构，规定了企业党委（党组）、董事会、经理层、首席合规官等主体的合规管理职责，进一步明确了业务及职能部门、合规管理部门和监督部门合规管理“三道防线”职责。二是要求中央企业结合实际，制定合规管理基本制度、具体制度或专项指南，构建分级分类的合规管理制度体系，强化对制度执行情况的检查。三是对合规风险识别评估预警、合规审查、风险应对、问题整改、责任追究等提出明确要求，实现合规风险闭环管理。四是积极培育合规文化。五是加快推进合规管理信息化建设，利用大数据等技术对重点领域、关键节点开展实时动态监测，实现合规风险即时预警、快速处置。

　　《办法》提出，中央企业应当结合实际设立首席合规官，领导合规管理部门组织开展相关工作，指导所属单位加强合规管理。国务院国资委政策法规局负责人表示，在中央企业设立首席合规官，既有利于进一步明确合规管理职责、落实责任，统筹各方力量更好推动工作，也展现了中央企业对强化合规管理的高度重视和积极态度，对推动各类企业依法合规经营具有重要示范带动作用。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月20日 10 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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