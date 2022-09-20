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我国高空大型无人机首次高原气象观测试验成功

2022年09月20日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月19日电  （记者李红梅）近日，一架由我国自主研发的高空气象探测大型无人机成功在三江源地区阿尼玛卿雪山区域的高空下投12枚探空仪，与机载合成孔径雷达、大气微波综合廓线仪一起，实现对青藏高原大气垂直和下垫面“扫描”，实时传回地面指挥系统大量三江源地区云系分布、水汽结构、风场及下垫面情况等观测数据。这意味着我国高空大型无人机高原气象观测试验首飞作业成功，将为科学把握我国天气气候系统演变以及低纬海洋水汽进入我国通道等影响提供关键科学数据，对我国进一步提高西南地区天气预报准确率、筑牢气象防灾减灾第一道防线具有重要意义。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月20日 14 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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