本报记者 孔德晨

连日来，安徽省蚌埠市五河县自行车产业园的各家企业开足马力加紧生产，保障外贸订单需求按进度完成。五河县自行车产业园目前已经入驻18家自行车企业，相关企业的产品主要出口法国、意大利等地。图为工人在生产线上忙碌。

新华社记者 黄博涵摄

8月份国民经济数据近日发布。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在9月16日召开的国新办新闻发布会上表示，8月份，国民经济延续恢复发展态势，生产需求稳中有升，就业物价总体稳定，多数指标好于上月。

主要指标总体改善

付凌晖介绍，8月份，国民经济持续恢复，主要指标总体改善。

——工业生产回升。付凌晖介绍，8月份，规模以上工业增加值同比增长4.2%，增速比上月加快0.4个百分点。分三大门类看，采矿业增加值同比增长5.3%，制造业增长3.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长13.6%。装备制造业同比增长9.5%，比上月加快1.1个百分点。

——服务业持续恢复。8月份，全国服务业生产指数同比增长1.8%，比上月加快1.2个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，住宿和餐饮业，金融业生产指数分别增长8.9%、7.4%、4.8%。8月份，服务业商务活动指数为51.9%。

——市场销售恢复加快。8月份，社会消费品零售总额同比增长5.4%，增速比上月加快2.7个百分点，由负转正。全国网上零售额84295亿元，增长3.7%。其中，实物商品网上零售额72414亿元，增长5.8%。

——固定资产投资实现今年以来首次回升。1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.8%，增速比1-7月份加快0.1个百分点，第一产业投资同比增长2.3%，第二产业投资增长10.4%，第三产业投资增长3.9%。

——货物进出口持续增长，一般贸易占比提升。8月份，货物进出口总额同比增长8.6%。1至8月份，一般贸易进出口占进出口总额的比重为64.3%，比上年同期提高2.3个百分点。

政策举措及时有效

8月份，除主要生产指标好于上月外，民生改善看见实效，经济增长新动能不断成长。

就业物价总体稳定。8月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.2个百分点。同时，市场保供稳价成效明显。8月份，居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.5%，涨幅比上月回落0.2个百分点；扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.8%，与上月持平。

民生保障有力有效。8月份，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额同比分别增长8.1%、5.8%，分别比上月加快1.9、2.8个百分点。针对部分地区价格涨幅较高，各地及时启动价格补贴联动机制，有效保障困难群众的基本生活。

新动能继续成长。创新引领持续增强，新产业新产品增势较好。1-8月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.4%，高技术产业投资增长20.2%。8月份，新能源汽车、移动通信基站设备、太阳能电池产量同比分别增长117%、25.7%、21.6%。

“这表明我国经济韧性强、潜力大、空间广的特点明显，党中央、国务院推出的一系列稳增长、稳就业、稳物价政策举措是及时有效的。”付凌晖说。

有望持续恢复向好

未来经济走势如何？“我国经济长期向好的基本面和支撑高质量发展的要素条件没有改变。一系列稳经济一揽子政策和接续政策措施效能加快释放，我国经济有望恢复向好，运行在合理区间。”付凌晖说。

具体来看，经济持续恢复向好，有多方面支撑。

高效统筹疫情防控和经济社会发展继续显效。“企业生产经营活动继续恢复，市场需求的修复也在持续。从后期看，各地继续高效统筹疫情防控和经济社会发展，有望降低疫情的不利影响，保持产业链供应链的稳定，促进供需衔接的改善。”付凌晖说。

国内需求逐步扩大，安全发展得到保障。从国内看，稳投资政策持续加力，居民消费有望逐步恢复。特别是汽车和家电消费优惠政策发力，有利于拉动大宗商品销售的增长。从国际看，粮食和能源供应紧张，国际大宗商品价格高位运行。相较之下，中国今年夏粮和早稻实现了增产，秋粮目前长势总体稳定，为经济平稳运行提供了较好保障。

改革开放的红利继续释放。“放管服”改革持续深化，营商环境不断优化，改革动能不断积聚，有利于发挥中国完备产业体系优势，促进新动能成长。付凌晖介绍，1-8月份，中国对“一带一路”沿线国家进出口同比增长20.2%，与RCEP其他成员国进出口增长7.5%。

“随着政策的持续发力显效，将进一步巩固经济恢复基础，推动经济回升向好，持续发展。”付凌晖说。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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