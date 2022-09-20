李 楠

“综合能源服务员”“冶金热能工程技术人员”“环境卫生工程技术人员”……这些职业有一个共同的特征：都属于“绿色职业”。前段时间，人力资源和社会保障部向社会公示了新修订的《中华人民共和国职业分类大典》（以下简称大典），新版大典在2015年版将127个职业标识为绿色职业的基础上，对133个绿色职业进行了标识。自绿色职业概念被提出以来，在碳达峰碳中和发展目标指引下，一批绿色职业如雨后春笋般不断涌现，不断拓展着新的就业和发展空间。

绿色职业活动具有“环保、低碳、循环”等特征，注重生产生活与生态环境的可持续发展。这些工作主要包括生态环境监测、保护、治理，绿色新能源生产，废弃物回收与利用及与之相关的科学研究、技术研发和设计规划等。职业分类折射经济社会发展变迁。蓬勃发展的绿色职业，写照着绿水青山就是金山银山理念日益深入人心，背后是我国绿色经济的快速发展和新产业、新业态的不断壮大。

绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求，是解决污染问题的根本之策。推进绿色发展，离不开绿色产业和相关人才的支撑。我国可再生能源开发利用规模稳居世界第一，全球规模最大的碳排放权交易市场去年在我国正式上线运行。在相关市场需求的驱动下，“碳汇计量评估师”“煤提质工”等绿色职业应运而生。新版大典将包括绿色职业在内的新业态、新工作纳入其中，对于增强从业人员的社会认同度、促进就业创业、引领职业教育培训改革、推动经济高质量发展等具有重要意义。

新职业带来新机遇。“十四五”时期，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。数据显示，预计“十四五”时期我国需要的“双碳”人才数量在55万至100万左右。落实“双碳”行动、推进美丽中国建设，需要不断壮大绿色低碳产业、加强技术创新，为广大绿色人才搭建起追梦圆梦的舞台。脚踏实地、开拓视野，不断提升专业素养、打牢专业功底，新职业从业者才能在服务社会发展的同时，立足自身岗位更好实现人生价值。

也应看到，相较于传统职业，绿色职业的职业标准和评价规范还有待进一步健全。以碳排放管理员为例，目前职业缺乏全国统一的职业资格认证，行业内相关证书的颁发主体有行业协会也有培训机构。夯实绿色职业健康发展的根基，一方面应加强标准制定与专业培训，尽快形成较为完善的绿色职业从业者教育、培养和实践体系，另一方面还需强化职业指导和就业服务，完善监管体制机制，确保劳动者权益保障到位。

新职业的兴起为劳动者提供了更多就业选择，也折射出人们就业观的变化。据调查，新职业的从业者以年轻人为主，80后和90后人员占比超90%。无论是符合“双碳”目标的“建筑节能减排咨询师”，还是时尚的“研学旅行指导师”，抑或是新潮的“机器人工程技术人员”，都等着年轻人去施展才华、成就自我。积极引导和规范绿色职业发展，帮助从业者提升技能和职业认同感，就能为建设生态文明、推进绿色发展提供强大的人才力量和保障。

《 人民日报 》（ 2022年09月20日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经