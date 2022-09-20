刘志强

“出门水泥路、抬脚上客车”“班车通到家门口，上学看病不用愁”……近年来，我国农村客运事业快速发展，广大农民群众出行更加方便快捷。目前，全国具备条件的3.1万余个乡镇和54.3万余个建制村全部实现通客车，一个遍布农村、连接城乡、纵横交错的农村客运网络正在逐步形成。

也应看到，我国东中西部地区的农村客运发展仍不平衡，部分地区尚未建立起可持续运行机制。为加快补短板、强弱项，交通运输部等9部门去年出台《关于推动农村客运高质量发展的指导意见》，提出“到2025年，基本建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，农村交通出行条件显著改善”等目标。前不久，交通运输部又发布通知，提出加快构建发展长效机制，切实保障农村客运可持续运行。

建立可持续运行机制，是推动农村客运由“开得通、走得了”向“留得住、通得好”转变的关键。农村客运是一项惠民利民的公共服务，需要有关部门落实主体责任、强化政策保障、投入真金白银，有力有效保障其稳定发展。农村客运也是一项需要长久发展的事业，需要各地区各部门科学施策、统筹安排，推动其形成足够的自我造血能力。

一方面，多从客运本身想办法。农村地区出行具有点多、面广、客流分散、时间空间不均衡等特点，客运线路难免“冷热不均”。一些线路连通城乡，客流量稳定、效益比较好，一些线路则需向偏远地区延伸覆盖，公益属性更强。为保证农村客运经营者的合理收益，或可有针对性地给予适当补贴，或可搭配不同类型线路，打捆招标、以丰补歉、平衡成本，从而提高经营主体的积极性。

此外，农村地区的人口结构与出行结构正在改变。地方有关部门应及时掌握出行需求变化，动态估算农村客运市场体量。确有一些线路受客观因素影响而客源减少、实载率降低的，可调整运营模式，通过优化电招、包车、赶集班车等预约响应式服务，在保障服务“不断档”的基础上降低成本，实现可持续发展。

另一方面，在客货邮融合发展上做文章。近年来，黑龙江、江苏、四川等地在保障农村旅客乘车需求和出行安全的前提下，开通客货邮合作线路，推动客运车辆代送邮件快递。这一创新，有利于农村货运和快递物流提高覆盖广度、降低运营成本，也盘活了客运运力，增强了农村客运经营者的抗风险能力。在四川乐至县，农村客运车辆承运快递后，既方便了“快递进村”，也让客运班车驾驶员月均增收3000余元。通盘考虑、协同推进，统筹满足“农民进城、市民下乡”的人流需求和“农产品进城、工业品下乡”的物流需求，有利于让城乡之间往来更通畅、联系更紧密。

经济要发展，交通须先行。因地制宜、综合施策，积极探索符合实际、各具特色的农村客运高质量发展模式，就能为广大农民群众出行提供更大便利，为全面推进乡村振兴、加快构建新发展格局提供更有力支撑。

《 人民日报 》（ 2022年09月20日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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