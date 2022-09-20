王卓明

习近平总书记在辽宁考察时强调：“当前，经济全球化遭遇逆流，保护主义抬头，但我们要坚持敞开大门搞建设。”7月底召开的中共中央政治局会议指出，要积极促进出口、扩大进口，做好技术、外资引进工作，推动共建“一带一路”高质量发展。继续做好引进利用国外资金和先进技术工作，是我们统筹利用好国际国内两个市场、两种资源，形成高质量发展与高水平开放协同互动的良性格局的客观要求，也是应对下行压力，促进经济持续健康发展、增强国家综合竞争力的必然选择。

今年以来，埃克森美孚惠州乙烯项目一期增加投资23.97亿美元，亚太地区研发中心落户广东惠州；宝马集团继续增资，推动辽宁省实际利用外资同比增长超过300%；总投资20多亿元的数控项目落地，使南京工厂成为德国西门子在本土以外最大的控制领域研发和制造中心……克服新冠肺炎疫情影响，重大外资项目在各地开花结果。截至今年7月底，我国与149个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件；今年前7个月全国实际使用外资金额7983.3亿元人民币，按可比口径同比增长17.3%。直接投资保持较高水平净流入，国际经济与技术合作取得新成绩，表明我国的超大规模市场优势没有改变，安全稳定的发展环境、完善的产业链供应链体系、产业配套的高效率和综合性价比等国际比较优势没有改变，我国仍是全球外商投资的重要目的地。

同时要看到，当前在争取资金技术资源方面仍面临不少挑战。从国际看，保护主义壁垒给国际经济技术合作带来阻力，生产网络区域化、本地化趋势正在显现，吸引产业回流的意愿增强，来自新兴经济体的竞争日趋激烈。从国内看，中西部地区在对外贸易、利用外资和国际技术合作方面占比较低。从行业看，服务业利用外资有限，尤其是生产性服务业相关资金和技术合作潜力很大。我们既要正视困难，也要坚定信心、保持定力，采取有力措施继续多方面争取资金和技术资源。

构建更高水平开放型经济新体制，是做好技术、外资引进工作的重要保障。要更进一步激发市场和企业活力，继续深化要素市场化改革，扩大双向开放，稳步拓展规则、规制、管理、标准等制度型开放，做好市场化国际化法治化营商环境建设，全面落实外商投资法及其实施条例，营造开放包容的合作环境。

更主动融入国际分工协作网络，在科学认识我国资源禀赋特点、核心产业需求和产业比较优势的基础上，统筹“引进来”和“走出去”，才能构建更具韧性和开放度的供应链、产业链、数据链、人才链。要更精心优化管理和服务体系，建立产业链图谱，加大产业链精准招商，依法保护外资企业合法权利。要更有效引导涉外资本、技术研发布局，发挥好自贸区、开发区平台功能，提高综合保税区发展水平，增设服务业扩大开放综合试点。同时，要以构建西部陆海新通道等为契机，着力引导跨国公司在中西部深化投资布局。

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”做好技术、外资引进工作，是一项全局性、创新性的系统工程。坚持全国一盘棋，准确把握涉外经济技术合作领域的政策内涵、工作要求和目标任务，以更高水平开放推动更深层次改革，就能加快形成国际竞争合作新优势，为经济高质量发展注入更强动力。

《 人民日报 》（ 2022年09月20日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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