本报记者 张云河 祝佳祺

丹桂飘香，嘉宾云集。9月16日—19日，以“共享RCEP新机遇，助推中国—东盟自由贸易区3.0版”为主题的第十九届中国—东盟博览会（以下简称“东博会”）、中国—东盟商务与投资峰会（以下简称“峰会”）在广西南宁成功举行。本届东博会抢抓《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）实施新机遇，不断扩大开放合作的“朋友圈”，为构建更为紧密的中国—东盟命运共同体作出了积极贡献。

为广大企业创造更多商机，为高质量发展蓄势赋能

在东博会老挝、马来西亚展区，客商互动频繁；在RCEP展区，来自韩国、日本等国家的化妆品、食品饮料、保健品琳琅满目；在“一带一路”国际展区，巴基斯坦展位向观众推介特色工艺品……走进展馆，深感东博会的强劲脉动。

“有许多国外客商带着翻译来咨询购买污水净化处理设备、技术的事宜，东盟国家如今对环保的重视也让我们看到了广阔的市场前景。”广西碧清源环保投资有限公司连续7年参展，行政部经理薛冬宁说，东博会不仅提供了经贸合作平台，也促进了同行业企业间的交流。

柬埔寨柬华理事总会会长方侨生说，东盟国家成为越来越多中国企业海外投资和发展的热土，“第十九届东博会为东盟国家与中国，尤其是柬埔寨与中国共同抓住RCEP生效带来新机遇方面发挥了积极的作用，为促进双边、多边经贸合作作出了贡献。”

据统计，本届东博会采取“云上东博会+实体展”形式，举办了88场线上线下经贸活动，共促成3500多对精确贸易配对和项目撮合，其中1000多对是通过云上东博会达成的。本届东博会展览总面积为10.2万平方米，实体展展位总数5400个，共有1653家企业参展，比上届增长10%；“云上东博会”全年在线运行，今年吸引了超过2000家企业线上参展。

重庆大龙网创始人、董事长冯剑峰收获满满：“东博会为高质量发展蓄势赋能，为广大企业创造了更多商机，已成为企业投资合作的重要平台。”

展现区域经贸关系强大韧性，为世界经济复苏作出更大贡献

在东博会柳工展位展出的国四微型挖掘机9017F，可灵活切换多种作业模式，现场带来的切西瓜表演引来众多观展人士的赞叹。

今年前8月，柳工在东盟市场的销售收入同比增长超85%，其中印尼市场销售收入同比增长超200%。“借助东博会，柳工迎来新机遇。今年年底，我们将在澳大利亚新设立子公司，并规划开发日本、韩国市场，同时将进一步打造成熟市场海外机构的营销、研发、融资租赁、后市场和产品适应性改进能力，深化域内全价值链协同。”柳工国际业务群高级总监李东春说。

本届东博会以建立中国东盟全面战略伙伴关系为契机，进一步拓宽了中国—东盟合作“南宁渠道”，汇聚了新的商机。本届东博会由韩国担任特邀合作伙伴，并首次举办“韩国企业广西行”。

韩国产业通商资源部通商交涉本部长安德根表示，希望互为近邻的韩国、中国及东盟各国继续在经济、文化、社会等各领域推动紧密合作，共同应对全球性挑战。

“RCEP实施成效显著，凸显了对世界经济复苏所提供的区域新力量。今年1月RCEP生效以来，越来越多国家陆续加入RCEP，我们的朋友圈正越扩越大。”中国国际贸易促进委员会副会长张少刚说，“今年前7个月，中国与东盟贸易额同比增长13%，占中国外贸进出口总额的比重提高到15%。”

在16日举行的第十九届东博会签约仪式中，共签订投资合作项目267个，总投资超过4000亿元，较上届增长37%。粤港澳大湾区、长江经济带、京津冀等重点区域企业，项目签约金额占比达76%，合作省份之多创历年之最。

“东博会充分体现出中国—东盟经贸关系的强大韧性，也为区域经济复苏提供了有力支撑，作出了更大贡献。”中国—东盟博览会秘书处秘书长、广西国际博览事务局局长韦朝晖说。

凝聚各方深化务实交流合作共识，共同促进地区发展繁荣

2021年，中国和马来西亚双边贸易额达1768亿美元，同比增长34.5%。今年是中国、马来西亚“两国双园”建设10周年，作为本届东博会主题国，马来西亚共有34家企业参展，其中23家参加实体展，11家参加云上东博会，重点展示食品饮料、健康保健、油气产业等。

马来西亚总理伊斯迈尔表示，东博会是促进区域经济复苏、加强中国—东盟经贸往来的重要平台。马来西亚希望进一步增强马中贸易往来，通过各项倡议举措将其提升到新高度。

“东博会在中国—东盟共同努力下行稳致远、蓬勃发展，可以说是双边关系发展的缩影。它为双边关系发展发挥助推器作用，尤其在促进双边经贸合作、人文交流等方面，效果显著。”新加坡南洋理工大学副教授李明江说。

东博会期间，2022中国（广西）自由贸易试验区推介会举行了中国—东盟大宗商品智慧供应链平台上线及广西铝价格指数发布仪式，广西、云南、黑龙江3个边境省份自贸试验区签署了《沿边自由贸易试验区协同创新发展框架协议》。

广西自贸办专职副主任白岚说：“广西铝价格指数的发布，将健全广西铝产品交易市场体系，提升广西铝产业定价权。大宗商品交易平台将精准面向东盟提供全链条、一站式的商品交易服务。3个边境省份自贸试验区的协议签署，将开启沿边地区创新发展的新篇章，为助推中国—东盟自由贸易区3.0版贡献力量。”

中国—东盟商务与投资峰会秘书处副秘书长、广西贸促会副会长伍娟在闭幕新闻发布会上说：“东博会、峰会在推动贸易投资和商事法律服务合作等方面取得了一系列务实成果。中国—东盟自由贸易区南宁国际商事法庭和中国国际经济贸易仲裁委员会东盟庭审中心成功落户、马中关丹国际物流园项目成功签约、《中国—东盟商务与投资峰会发展报告（2004—2021）》成功发布，为持续推进中国—东盟经贸合作提质升级作出了积极贡献。”

一批批重大机制和项目落地，一份份重要倡议和文件发布，第十九届东博会进一步凝聚了各方深化务实交流合作、共促地区发展繁荣的合作共识。“东博会展示了壮美广西新机遇，带动了全区开放发展，为深化中国东盟合作注入强劲动力。”南宁海关关长王味冰表示。

《 人民日报 》（ 2022年09月20日 06 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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