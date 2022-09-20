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筑起数据安全“防火墙”（新时代新作为）

本报记者  倪  弋
2022年09月20日08:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　泄密溯源技术、大数据反诈系统、量子加密技术……在日前开展的2022年国家网络安全宣传周中，全国各地举办了一系列创意新颖的宣传活动，诸多数据安全新技术、新应用纷纷亮相，各种沉浸式的科普互动也让观众目不暇接。

　　数据安全是国家安全的重要组成部分，数据泄露、丢失和滥用将直接威胁国家安全和社会稳定。近年来，在总体国家安全观的指引下，我国高度重视、不断推进数据安全保护工作，数据安全领域法治建设不断完善。

　　“2021年施行的数据安全法、个人信息保护法与2017年施行的网络安全法，共同构成了我国数据安全立法‘三驾马车’，标志着我们国家数据安全领域基础性法律框架体系构建完成。”中国信息通信研究院副院长魏亮认为，在上述三部法律构成的基础性法律框架体系之上，其他法律、法规、地方性法规等不断细化、充实相关具体内容，共同促进我国数据安全领域法律法规体系日益健全。例如，网信、工信、公安等部门依职责率先推动相关配套制度建设；上海、海南等多个省份已制定本地区数据发展条例，探索数据要素流动共享安全规则。

　　数据安全法治监管实践也在有序推进。

　　近年来，网信、公安、市场监管等部门持续加大对APP违法违规收集使用个人信息、数据非法获取和交易、“大数据杀熟”等数据安全领域重点热点问题的整治力度。相关部门结合各行业、各领域数据安全监管需求，积极推动行业企业落实数据安全保护责任，同时聚焦数据安全突出问题开展专项行动，数据违规共享、数据安全保障措施不到位等突出问题得到有效整治。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月20日 09 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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