本报记者 常 钦

核心阅读

休渔禁渔制度是保护水生生物资源的一项重要措施。当前，我国内陆七大重点流域和主要江河湖海休禁渔制度实现全覆盖，助力渔业资源和水域生态环境保护，农业生态系统养护与修复水平不断提升。

日前，中国农民丰收节系列活动暨第二十五届中国（象山）开渔节开船仪式在浙江省宁波市象山县石浦港举行。历经4个半月伏季休渔，渔民喜迎东海全面开渔。至此，今年我国管辖海域伏季休渔结束。

禁渔制度是渔业法确定的保护水生生物资源的一项重要措施。从海洋伏休制度到长江流域重点水域十年禁捕，我国内陆七大重点流域和主要江河湖海休禁渔制度实现全覆盖。

改善渔业资源结构，促进可持续发展

8月1日12时起，浙江省舟山市岱山县近千艘渔船解禁出海，奔赴渔场作业。第二天凌晨，满载渔获的渔船返回水产品集中交易码头，渔民们忙着将首批捕获的梭子蟹进行分拣、装箱，通过冷链货运销往全国各地。

“今年仅8月份，产值已达150万元！”浙岱渔11227的“船老大”朱思军介绍，得益于休渔政策，皮皮虾、鲳鱼等经济鱼类的产值近几年平稳上升。

据农业农村部渔业渔政管理局有关负责同志介绍，目前，海洋伏季休渔制度已覆盖我国管辖的渤海、黄海、东海、南海四大海域，休渔时间3—4.5个月，休渔渔船10余万艘，休渔渔民上百万人。在海洋生物产卵繁殖期、幼鱼生长期等关键生长阶段停止捕捞活动，有利于保护重点产卵群体、补充群体数量、增加渔业资源总量，可以促进海洋渔业资源恢复。

“伏季休渔有利于改善渔业资源结构。”中国水产科学研究院南海水产研究所渔业资源研究室主任陈作志说，南海的伏季休渔期，正是主要经济鱼类的繁殖期和幼鱼的生长期。对比休渔前后，单拖渔船的渔获物组成中，优质鱼类比例由51.0%增加到76.18%，流刺网内的经济鱼类所占渔获比例由21.35%增加到67.15%。

中国水产科学研究院资源与环境研究中心主任李应仁介绍，海洋伏休制度持续实施，对控制海洋捕捞强度、保护海洋渔业资源和促进渔业可持续发展发挥了重要作用，取得了良好的生态、社会和经济效益。休渔期间海洋渔业资源得以恢复，补充能力得到提升，休渔结束后渔业资源数量明显增加，渔业资源结构明显改善。

禁捕措施落地见效，普法宣传、执法监管持续跟进

长江流域禁捕是保护长江母亲河和加强生态文明建设的重要举措。农业农村部长江流域渔政监督管理办公室主任马毅介绍，长江禁渔直接涉及11.1万艘渔船、23.1万名渔民，是必须抓实抓好的生态工程、民生工程。2020年1月1日开始，332个水生生物保护区率先实现永久性全面禁捕。2021年1月1日起，“一江一口两湖七河”等重点水域实施暂定为期10年的常年禁捕。

马毅介绍，得益于禁捕措施落地，长江水生生物资源和生物多样性逐步恢复，部分水域特定资源的种群数量增加。2017年率先全面禁捕的赤水河，资源量达到禁捕前的1.95倍；长江上游特有鱼类监测到的频率增加，长江中下游“四大家鱼”等短生育期鱼类资源有所恢复。

在长江流域，执法机制不断创新，非法捕捞高发频发态势得到初步遏制。今年上半年，各地农业农村和公安部门累计出动执法人员（警力）107.71万人次；共查处（破获）长江流域非法捕捞行政和刑事案件12371起，同比增长26.56%。

伏季休渔期间，相关工作人员严格执法监管，确保伏休秩序稳定。

5月1日12时起，东海进入伏季休渔期，渔船全数靠泊。当天起，5艘岱山籍护渔船“挂牌”上岗。浙舟护渔019船长戴伟跃，今年已是第五次作为“护渔员”出海。“护好‘蓝色牧场’，造福子孙后代，很有意义。”戴伟跃说，除了海上巡检，护渔船还要承担劝阻违规渔船、协助执法临检等协管任务。

增殖放流养好水，禁捕护水养好鱼

山东省济宁市微山县高楼乡盐店村的孙允举跟微山湖打了30多年交道。今年淮河流域南四湖禁渔期结束后，这里在7月迎来新的收获季。

放鱼养水、以鱼净水。微山县为恢复和保护生态系统，持续开展南四湖渔业资源增殖放流活动，今年4月在南四湖上、下级湖同时开展了春季人工增殖放流活动，放流鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼和草鱼等优质苗种1100余万尾。

“增殖放流投放的鲢鱼、鳙鱼可以过滤湖水中的浮游生物净化水质，草鱼和鲤鱼食用湖中水草和螺蛳，可起到转移湖内营养物质的作用。”微山县渔业发展服务中心工程师曹霄说。2005年以来，微山县已连续17年在南四湖实施大规模人工增殖放流活动，累计投放各类优质苗种达4.2亿余尾。

今年是黄河禁渔期制度调整实施的第一年，黄河河源区及上游重点水域开始全年禁渔。据统计，1—7月沿黄9省区共放流黄河鲤、兰州鲇、中华鳖等水生生物2.33亿尾，促进了黄河流域水生生物资源恢复。

农业农村部渔业渔政管理局有关负责同志介绍，当前，以鄱阳湖为首的内陆五大湖泊全部实行禁渔期制度，我国先后实施长江、珠江、淮河、黄河、海河、辽河、松花江流域禁渔制度，实现了我国内陆七大重点流域和主要江河湖海休禁渔制度全覆盖。

《 人民日报 》（ 2022年09月20日 14 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经