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自然资源部答人民网记者问：“十三五”以来我国山水林田湖草沙修复治理面积达200余万公顷

2022年09月20日08:38 | 来源：人民网
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在中宣部举行的新时代自然资源事业的发展与成就新闻发布会上，人民网记者提问。国新办供图

人民网北京9月20日电 （记者余璐）“‘十三五’以来，我们重点在‘三区四带’部署实施了44个山水林田湖草沙的系统保护修复工程，完成修复治理面积200余万公顷。”在9月19日中宣部举行的新时代自然资源事业的发展与成就新闻发布会上，自然资源部副部长庄少勤在回答人民网记者提问时如是说。

实施重要生态系统保护和修复重大工程，是党中央作出的重大决策部署。我国提出了以青藏高原生态屏障区、黄河重点生态区（含黄土高原生态屏障）、长江重点生态区（含川滇生态屏障）、东北森林带、北方防沙带、南方丘陵山地带、海岸带等“三区四带”为核心的全国重要生态系统保护和修复重大工程总体布局。

近年来，自然资源部在推动生态保护修复方面采取了哪些重大措施？庄少勤表示，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复是自然资源部的一个基本职责，近年来，自然资源部按照加强系统治理、综合治理、源头治理和依法治理的原则，推动生态保护和修复。

庄少勤介绍道，首先是加强统筹规划坚持源头治理，落实最严格的生态环境保护制度，科学划定生态保护红线，陆域生态保护红线面积占陆域国土面积比例超过30%。通过生态保护红线的划定，建立了国家“三区四带”生态安全屏障格局。2020年，联合国家发展改革委出台了《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》，部署了9项重大工程专项建设规划，明确到2035年，不仅是生态空间，包括农业空间、城镇空间，都要对生态问题进行系统性修复。

“其次是加强系统治理。按照山水林田湖草沙是生命共同体理念，对于区域、流域进行系统治理。”庄少勤谈到，“十三五”以来，我国围绕矿产资源集中分布区，特别是京津冀、长江经济带、黄河流域等国家区域重大战略涉及的地区开展矿山生态保护修复，修复面积达28万公顷。深入开展蓝色海湾整治行动、海岸带保护修复、红树林保护修复等专项行动，共修复海岸线1500公里，滨海湿地3万公顷。

“此外，建立生态保护修复的新机制，调动全社会的积极性推动生态环境的综合治理。”庄少勤表示，近年来，自然资源部出台鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的政策，创新激励机制、政策和投融资模式，吸引社会资本参与，统筹自然资源资产产权制度改革，促进生态产品价值的实现。

“同时，坚持依法治理，形成了生态保护修复法治建设新局面。近年来，自然资源部开展了国土空间开发保护法、国土空间规划法、自然保护地法、国家公园法等法律法规制修订，为生态保护修复提供有力的法律支撑。”庄少勤说。

(责编：王仁宏、吕骞)
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