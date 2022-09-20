人民网北京9月20日电 （记者李栋）国家粮食和物资储备局最新发布，目前，全国夏粮旺季收购已接近尾声，收购量同比增加，秋粮开始陆续上市。

数据显示：截至9月15日，夏粮主产区累计收购6180万吨，同比增加88万吨。其中，小麦5504万吨，早籼稻589万吨。

据国家粮食和物资储备局监测数据，今年夏粮收购呈现进度快、质量好、价格稳、市场活的显著特点。小麦收购价格维持在每斤1.53元左右，同比提高近0.3元，种粮农民收入显著提高。

“今年新收获小麦的整体质量为近十年来较好水平。前期，随机抽查部分库点的新收小麦质量检验显示，容重均在每升800g左右，比上年提高了10g，均达到一等水平。”国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云表示。

随着中晚籼稻开始上市，秋粮收购工作也将陆续展开。秋粮收购是全年粮食收购的大头，旺季收购时间跨度较长，将从9月下旬持续到第二年4月底。

“目前，秋粮收购各项准备工作已经基本就绪，预计旺季收购量1.85亿吨，与常年水平大体相当。”秦玉云表示，下一步，将密切跟踪秋粮上市情况，持续优化为农为企服务，切实强化收购监督检查，坚决守住农民“种粮卖得出”的底线。

(责编：王仁宏、吕骞)

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