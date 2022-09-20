人民网北京9月20日电 （记者王仁宏）近日，生态环境部、发展改革委等17部门联合印发了《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》明确，到2025年年底，长江流域总体水质保持优良，干流水质保持Ⅱ类；长江经济带县城生活垃圾无害化处理率达到97%以上，县级城市建成区黑臭水体基本消除，化肥农药利用率提高到43%以上，畜禽粪污综合利用率提高到80%以上，农膜回收率达到85%以上。

长江是中华民族的母亲河，也是中华民族发展的重要支撑。党中央、国务院高度重视长江生态环境保护修复工作。生态环境部有关负责人介绍，2018年，经国务院同意，生态环境部会同发展改革委印发实施《长江保护修复攻坚战行动计划》。经过3年攻坚，长江生态环境发生了转折性变化，阶段性目标任务圆满完成。截至2020年年底，长江流域水质优良断面比例为96.7%，较2016年提高14.4个百分点，长江干流首次全线达到Ⅱ类水质，明确需消灭的劣Ⅴ类国控断面已实现动态清零，一大批历史遗留问题得以有效遏制或解决，人民群众的幸福感和获得感进一步增强。

2021年11月，《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》明确把长江保护修复列入八大标志性战役，要求持续打好长江保护修复攻坚战。为此，生态环境部联合相关部门，充分衔接《长江保护修复攻坚战行动计划》，研究制定了《行动方案》，提出从生态系统整体性和流域系统性出发，坚持生态优先、绿色发展，坚持综合治理、系统治理、源头治理，坚持精准、科学、依法治污，以高水平保护推动高质量发展。

据悉，《行动方案》聚焦持续深化水环境综合治理、深入推进水生态系统修复、着力提升水资源保障程度、加快形成绿色发展管控格局四大攻坚任务，提出了28项具体工作，主要包括巩固提升饮用水安全保障水平、深入推进城镇污水垃圾处理、深入实施工业污染治理、深入推进农业绿色发展和农村污染治理、强化船舶与港口污染防治、深入推进长江入河排污口整治、加强磷污染综合治理、推进锰污染综合治理、深入推进尾矿库污染治理、加强塑料污染治理、建立健全长江流域水生态考核机制、全面实施十年禁渔、巩固小水电清理整改成果，切实保障基本生态流量（水位）、严格国土空间用途管控、完善污染源管理体系、防范化解沿江环境风险、引导绿色低碳转型发展等。

生态环境部有关负责人表示，《行动方案》汇聚生态环境部、发展改革委、最高人民法院、最高人民检察院、水利部、农业农村部等30家单位多方力量，形成长江大保护工作合力。各部门立足工作职责，密切配合、合力攻坚，扎实推进长江保护修复攻坚战各项任务。主要特点包括：

一是持续开展重点专项行动，巩固“十三五”长江保护修复攻坚战成效。《行动方案》秉承方向不变、力度不减的思路，总结“十三五”时期长江保护修复攻坚战工作的成功经验，进一步巩固攻坚成效，提出巩固提升饮用水安全保障水平、深入推进城镇污水垃圾处理、深入实施工业污染治理，以及深入推进农业绿色发展和农村污染治理；加强磷污染综合治理及巩固小水电清理整改成果等，深化长江“三磷”排查整治工作，强化重点区域重点行业监管，对磷矿、磷肥生产集中的省份，制定更加严格的总磷排放管控要求；进一步巩固深化小水电清理整改成效，完成长江经济带小水电清理整改“回头看”，推动限期退出类电站按要求完成退出。

二是聚焦重点问题深入攻坚，力争在若干难点和关键问题上实现突破。《行动方案》鼓励指导有条件的地区先行先试，力争在水生态环境保护若干难点和关键环节实现突破。提出建立健全长江流域水生态考核机制，选择长江干流及主要支流、重点湖泊和水库等具有代表性的水体，开展水生态考核试点，制定评分细则。加强重要湖泊蓝藻水华防控，开展太湖、丹江口、洞庭湖、鄱阳湖、洱海、洪湖等重要湖库综合治理。开展河湖水生植被恢复、氮磷通量监测等试点，分清行政区域责任，着力突破面源污染防治瓶颈。

三是提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平，加快形成绿色发展新格局。《行动方案》围绕“三线一单”生态环境分区管控、完善污染源管理体系、防范化解沿江环境风险、完善流域生态补偿机制、加大科技支撑、强化法治与标准保障等方面，提出了具体要求。加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，推动构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，建立完善跨省流域突发水污染事件联防联控机制，支持长江流域上下游加快建立生态保护补偿机制，实施长江黄河等重点流域水资源与水环境综合治理等重点专项和长江生态环境保护修复联合研究，落实生态环境损害赔偿制度，引导推动绿色低碳转型发展。

一图读懂《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》 来源：生态环境部

(责编：王仁宏、吕骞)

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