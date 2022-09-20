人民网北京9月20日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计分析，2022年8月，我国乘用车产销分别完成215.7万辆和212.5万辆，环比分别下降2.4%和2.3%，同比分别增长43.7%和36.5%。

2022年1至8月，乘用车产销分别完成1480.3万辆和1465.5万辆，同比分别增长14.7%和11.7%。

2022年8月，在乘用车主要品种中，与上月相比，多功能乘用车（MPV）呈快速增长，其他三大类品种均呈下降，其中交叉型乘用车降幅更为明显；与上年同期相比，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）均呈明显增长，多功能乘用车（MPV）增速略低，交叉型乘用车依然下降。

2022年1至8月，在乘用车主要品种中，与上年同期相比，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）销量均呈增长，其他两大类品种呈一定下降。

2022年8月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成35.1万辆，同比增长43.5%。从近三个月情况看，部分高端品牌也受到了购置税优惠政策的促进，市场的恢复明显。

2022年1至8月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成237.3万辆，同比增长6.6%。

(责编：王连香、吕骞)

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