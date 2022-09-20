原标题：开发银行立足职能定位 积极支持制造业高质量发展 当年新增贷款超过1500亿元

今年以来，国家开发银行深入贯彻党中央、国务院决策部署，充分发挥开发性金融功能作用，加大力度支持制造业科技创新和高质量发展。1-8月，开发银行发放制造业贷款3300亿元，贷款余额新增1512亿元，同比增长64%；截至8月末，制造业贷款余额达11100亿元，较去年底增长15.8%，增速显著高于全行贷款平均增速。

根据国家统计局数据，今年1-8月，我国制造业投资同比增长10%，保持了较快增长。今年以来，开发银行立足职能定位，聚焦制造业中的基础产业、支柱产业集中发力，积极支持制造业高质量发展。出台国家开发银行“十四五”科技创新和制造业高质量发展专项规划，制定“十四五”末制造业贷款余额占比提升至10.5%的目标。在银保监会指导和支持下，创新产品和模式，进一步加大对制造业技术攻关研发、重要物资储备、先进产能建设、数字化转型升级等领域重点项目的中长期支持力度，中长期贷款占比达88%，较“十三五”末提升13个百分点，创历史新高。优化制造业贷款结构，投向新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业的贷款余额达6337亿元，同比增长32%，占比近六成。进一步深化与国家发展改革委、工业和信息化部等行业主管部委的政银合作，深入实施补链强链专项金融服务行动，1-8月发放贷款1144亿元，支持保障产业链供应链安全稳定。建立专精特新中小企业专项贷款“1+9”制度体系，发放贷款118亿元，支持38家国家级专精特新“小巨人”企业、67家省级专精特新中小企业。

下一步，开发银行将进一步聚焦国家战略重点领域和薄弱环节，把服务制造业科技创新和高质量发展放到更加突出的位置，构建开发性金融支持制造业发展的长效保障机制，为建设制造强国、科技强国作出新的贡献。

(责编：曹淼、李源)

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