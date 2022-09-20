人民网北京9月20日电 （记者王震）电子信息制造业增加值年均增速达11.6%；软件和信息技术服务业业务收入年均增速达16%；全国软件著作权登记量年均增长率达36%……

“回望过去十年，我国新一代信息技术产业发展取得明显成效，展现出强大的发展韧性和增长潜力。”在20日举行的“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会上，工业和信息化部电子信息司司长乔跃山如是指出。

乔跃山表示，党的十八大以来，我国新一代信息技术产业规模效益稳步增长，创新能力持续增强，企业实力不断提升，行业应用持续深入，为经济社会发展提供了重要保障。

——产业规模迈上新台阶。从2012年到2021年，我国电子信息制造业增加值年均增速达11.6%，营业收入从7万亿元增长至14.1万亿元，在工业中的营业收入占比已连续九年保持第一；利润总额达8283亿元。软件和信息技术服务业业务收入从2.5万亿元增长至9.5万亿元，年均增速达16%，增速位居国民经济各行业前列；2021年利润总额达1.2万亿元，较2015年翻一番。

——创新能力取得新发展。十年来，我国新一代信息技术产业创新能力持续提升。集成电路、新型显示、第五代移动通信等领域技术创新密集涌现，超高清视频、虚拟现实、先进计算等领域发展步伐进一步加快。基础软件、工业软件、新兴平台软件等产品创新迭代不断加快，供给能力持续增强。全国软件著作权登记量从2012年的14万件增长至2021年的228万件，年均增长率达36%。

——产业结构实现新突破。十年来，我国新一代信息技术产业结构不断优化。2021年，14家中国软件名城软件和信息技术服务业业务收入占全国软件业比重达78.4%，产业集聚效应凸显。手机、彩电、计算机、可穿戴设备等智能终端产品供给能力稳步增长，内需升级趋势明显。如4K电视机加快普及，2021年我国4K电视机出货占比达到72%。国内多条全球最高世代液晶面板生产线投产，全柔性AMOLED面板生产线批量出货，8K超高清、窄边框、全面屏、折叠屏、透明屏等多款创新产品全球首发。

——融合应用探索新空间。十年来，我国新一代信息技术产业赋能、赋值、赋智作用深入显现。面向教育、金融、能源、医疗、交通等领域典型应用场景的软件产品和解决方案不断涌现。在新冠肺炎疫情期间，健康码、远程办公、协同研发等软件创新应用，有力支撑疫情防控和复工复产。汽车电子、智能安防、智能可穿戴、智慧健康养老等新产品新应用发展取得扎实成效，虚拟现实、超高清视频等应用场景丰富用户体验。

(责编：王震、吕骞)

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