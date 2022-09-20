人民网北京9月20日电 （记者王震）记者从工信部发布会获悉，2021年国内集成电路全行业销售额首次突破万亿元，2018—2021年复合增长率为17%，是同期全球增速的3倍多。

工业和信息化部电子信息司司长乔跃山表示，集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。中国是全球重要的集成电路市场。近年来，在内外资企业的共同努力下，中国集成电路产业规模不断壮大。产业技术创新能力不断增强，芯片产品水平持续提升，较好地满足了新一代信息技术领域发展需要以及行业应用需求。

“在取得成绩的同时，集成电路产业仍面临产业基础薄弱、高端芯片供给不足等问题。”乔跃山指出，下一步，工信部将做好《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》落实工作，坚持融合创新，不断为产业发展注入活力，推动产业链各环节的创新发展，做大做强市场；坚持市场导向，充分发挥市场配置资源的决定性作用，努力营造良好产业生态；坚持政策协同，协调落实现有支持政策，加强知识产权保护与运用，持续优化产业发展环境；坚持开放共享，进一步加大开放力度，提升国际合作层次与水平，共同抢抓市场发展机遇。推动集成电路产业实现高质量发展。

(责编：王震、吕骞)

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