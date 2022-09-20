人民网北京9月20日电 （记者王震）工业和信息化部今日举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会。会上，工业和信息化部电子信息司副司长徐文立介绍，上半年，平台北斗活跃用户量平均每日4030万，业务量每日3.2亿次；新进网手机中有128款支持北斗，出货量合计1.32亿部。

徐文立表示，近年来，我部着力推动北斗产业高质量发展，不断完善北斗产业链，面向规模大、占比高、影响面广的大众消费领域拓展北斗应用，取得积极成效。

——产业供给能力明显增强。大力支持北斗短报文、高精度、低功耗等芯片/模块的研发和产业化，不断改进工艺、提升性能、降低成本。

——服务基础设施逐步健全。完善北斗网络辅助公共服务平台能力建设，支持车道级应用，2022年上半年，平台北斗活跃用户量平均每日4030万，业务量每日3.2亿次。

——北斗应用规模不断扩大。国内北斗高精度共享单车投放量突破500万辆，货车前装北斗超过百万辆。2022年上半年，新进网手机中有128款支持北斗，出货量合计1.32亿部，出货量占比达98.5%。

下一步，如何推动北斗产业高质量发展？徐文立指出，一是夯实基础能力，提升北斗芯片关键性能，着力补齐产业短板，打造健康可持续发展的大众消费领域北斗产业链和供应链；二是培育优质企业，强化产业链上下游协同，促进大中小企业融通发展，重点培育一批北斗领域的专精特新“小巨人”企业；三是创新应用场景，促进北斗与5G、物联网、车联网、卫星互联网等新技术的融合创新，丰富北斗产品形态，培育北斗大众消费应用新模式新业态；四是营造良好环境，加强部门沟通协作，发挥央地协同作用，构建产学研用联合的协同创新和成果转化机制，提高北斗产品质量和服务水平。

(责编：王震、吕骞)

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