人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

工信部：上半年128款新手机支持北斗 出货量达1.32亿部

2022年09月20日17:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月20日电 （记者王震）工业和信息化部今日举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会。会上，工业和信息化部电子信息司副司长徐文立介绍，上半年，平台北斗活跃用户量平均每日4030万，业务量每日3.2亿次；新进网手机中有128款支持北斗，出货量合计1.32亿部。

徐文立表示，近年来，我部着力推动北斗产业高质量发展，不断完善北斗产业链，面向规模大、占比高、影响面广的大众消费领域拓展北斗应用，取得积极成效。

——产业供给能力明显增强。大力支持北斗短报文、高精度、低功耗等芯片/模块的研发和产业化，不断改进工艺、提升性能、降低成本。

——服务基础设施逐步健全。完善北斗网络辅助公共服务平台能力建设，支持车道级应用，2022年上半年，平台北斗活跃用户量平均每日4030万，业务量每日3.2亿次。

——北斗应用规模不断扩大。国内北斗高精度共享单车投放量突破500万辆，货车前装北斗超过百万辆。2022年上半年，新进网手机中有128款支持北斗，出货量合计1.32亿部，出货量占比达98.5%。

下一步，如何推动北斗产业高质量发展？徐文立指出，一是夯实基础能力，提升北斗芯片关键性能，着力补齐产业短板，打造健康可持续发展的大众消费领域北斗产业链和供应链；二是培育优质企业，强化产业链上下游协同，促进大中小企业融通发展，重点培育一批北斗领域的专精特新“小巨人”企业；三是创新应用场景，促进北斗与5G、物联网、车联网、卫星互联网等新技术的融合创新，丰富北斗产品形态，培育北斗大众消费应用新模式新业态；四是营造良好环境，加强部门沟通协作，发挥央地协同作用，构建产学研用联合的协同创新和成果转化机制，提高北斗产品质量和服务水平。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：上半年128款新手机支持北斗 出货量达1.32亿部
　　人民网北京9月20日电 （记者王震）工业和信息化部今日举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会。会上，工业和信息化部电子信息司副司长徐文立介绍，上半年，平台北斗活跃用户量平均每日4030万，业务量每日3.2亿次；新进网手机中有128款支持北斗，出货量合计1.32亿部。…
提升服务、便民利企 郑州上街车管所落实“放管服”措施
　　人民网北京9月20日电 （记者乔雪峰）近日，中铝物流集团中部国际陆港有限公司因客户需求，急需为300余辆新车办理注册登记业务，且其中60余辆车要在办理注册登记后次日就转入其他省份，因此需要在一天内查验车辆并办理完毕登记业务。但是车管所只有一条机动车查验通道，且日常办理业务的群众络绎不绝。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部