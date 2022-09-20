国家发展改革委9月20日在线上召开新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京9月20日电 （记者许维娜）黄河是中华民族的母亲河，保护黄河是事关中华民族伟大复兴的千秋大计。20日上午，国家发展改革委就区域协调发展有关工作情况举行发布会。国家发展改革委地区司副司长曹元猛在发布会上表示，黄河流域生态保护和高质量发展取得阶段性重要进展。黄河实现连续23年不断流，不仅彻底摆脱断流危机，还持续向黄河三角洲、乌梁素海、库布齐沙漠、白洋淀等重要生态区域补水。

曹元猛介绍，主要有以下几方面：一是“1+N+X”规划政策体系加快构建。印发实施黄河流域生态环境保护、水安全保障、文化保护传承弘扬等专项规划，制定出台黄河流域湿地保护修复、水资源节约集约利用、污染防治、水土流失治理、财税支持、科技创新、城乡建设等政策举措，出台实施方案支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，沿黄河9省区省级黄河流域生态保护和高质量发展规划均已印发实施，推动战略实施的“四梁八柱”基本构建。

二是水资源节约利用水平稳步提升。坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，推进用水总量和强度双控，实施黄河流域深度节水控水行动，着力强化水资源刚性约束。黄河实现连续23年不断流，不仅彻底摆脱断流危机，还持续向黄河三角洲、乌梁素海、库布齐沙漠、白洋淀等重要生态区域补水。山东利津水文站全年入海水量由2012年的276亿立方米提高到2020年的352亿立方米。

三是流域生态环境不断改善。今年1—6月，黄河流域地表水Ⅰ—Ⅲ类水质断面比例达82.4%，同比上升5.8%。2019年以来，治理水土流失面积2.4万平方公里，黄土高原植被覆盖度由本世纪初的30%上升至目前的60%以上。雪豹、白唇鹿、岩羊等大型野生动物重现黄河源。

四是洪涝灾害应对能力显著增强。基本完成河南、山东黄河滩区迁建任务，85万群众摆脱洪水威胁。加快推进下游引黄涵闸改建、下游“十四五”防洪、黄河宁夏和四川段河道治理等工程建设，2019年以来，已建设淤地坝和拦沙坝1474座，改造坡耕地面积315万亩。持续实施调水调沙，有效提升了河道过流能力。

五是能源保供和绿色发展水平持续提升。山西、内蒙古、陕西等省区在煤炭稳价保供方面持续发挥关键作用。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，流域风电、光伏装机量分别达到1.4亿、1.2亿千瓦，占全国的46.7%、43.3%。我国首个百万吨级二氧化碳捕集利用与封存项目在山东胜利油田建成。

(责编：王震、吕骞)

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