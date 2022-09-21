人民网记者 车柯蒙

“真不敢相信村里的新房盖得这么好，当年穷得没办法离开，现在是奔着好日子回来。”在河北省张北县小二台镇德胜村，年过七旬的张桂林在外打工20多年后，返乡住进了新房。

如今的德胜村，村民们搬进了二层小楼，临村建有光伏电站、新式温室大棚和生态猪养殖场区，宜居宜业的新农村美好图景正在这里实现。

乡村建设是实施乡村振兴战略的重要任务，也是国家现代化建设的重要内容。党的十八大以来，我国坚持农业农村优先发展总方针，深化农业供给侧结构性改革，全面推进乡村振兴，农业农村现代化阔步前行。党的十九大提出实施乡村振兴战略，全面擘画了中国乡村发展的美好未来，把促进农业农村发展提上了前所未有的高度。

今年7月，人民网启动“我和我的新时代”乡村振兴采访调研活动，展现各地乡村发展中的探索、成效和前景。采访调研的过程中，记者见证了在我国广袤的农村地区，人居环境明显改善，民生福祉持续提升，农村基础设施加快建设，广大农民的幸福感、获得感越来越高。

更宜居 美丽乡村焕发新气象

连樟村鸟瞰图。人民网记者 王天乐摄

从广东省英德市连江口镇向西行8公里，整洁的乡间步道、各具特色的村舍映入眼帘，“广东十大美丽乡村”之一的连樟村，在近几年发生了翻天覆地的变化。

“以前村里的环境可比不上现在。”连樟村支部书记陆飞红回忆说，当年村里不少地方搭建着牛棚、猪圈、鸡窝，下雨天污水多。

改善连樟村人居环境，首先从“三清三拆三整治”做起。“2017年以来，我们一共拆了180多间违建房屋。”陆飞红介绍，美丽乡村建设工作铺开以来，连樟村清理整治并建设了河滨绿道，新建星级公厕、小公园、停车场等公共服务设施，全面完成巷道硬底化工程，建成污水集中处理系统……

在河北省张北县小二台镇德胜村，近年来，这里的土坯房摇身一变成为新民居。和坝上很多农村一样，在过去，德胜村的村民多居住在土坯房里，2017年，德胜村将两个自然村拆除，统一规划建设140套新民居。如今，村里96栋粉墙黛瓦的二层小楼在蓝天白云的映衬下，美得像一幅油画。

“这几年，我最大的感受就是城乡面貌发生了大变化，乡镇通上了宽敞的柏油路，配套了齐全的基础设施。”湖北郧西县政府党组成员、副县长郭龙银表示，交通条件改善后，乡村建设、产业发展得以顺利进行。

中国要美，农村必须美。农村人居环境是乡村建设的重要内容，也是乡村振兴“五大振兴”中生态振兴的载体。

2018年以来，党中央、国务院连续部署实施《农村人居环境整治三年行动方案》和《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》。当前，三年行动目标任务如期完成，农村人居环境明显改善，农民群众获得感、幸福感不断提升。

数据显示，截至2021年底，全国农村卫生厕所普及率超过70%。2018年以来，累计改造农村户厕4000多万户；全国范围内农村生活垃圾进行收运处理的自然村比例稳定保持在90%以上；农村生活污水治理率达28%左右。

如今，全国5万多个美丽宜居典型示范村庄如雨后春笋般兴起，越来越多的乡村成为广大农民的幸福家园。

更宜业 特色产业铺就致富路

在广西壮族自治区南宁市马山县白山镇内学村的山脚下，一条产能为15000瓶/小时的瓶装水生产线，成了村民们在家门口致富的“希望泉”。“现在，留在村里就有钱赚。”48岁的覃月平就在水厂打工，在她看来，村里有了产业，能挣钱的同时还能照顾到家里的老人和女儿，生活更稳定了。

由于多山少田、人多地少，马山县曾长期面临“一方水土难养一方人”的困境，年轻的劳动力基本都选择外出打工，空心化严重。

近年来，马山县因地制宜发展特色产业，提升竞争力。据马山县人民政府副县长张春涛介绍，“公司+基地+合作社+农户”的发展模式正在县里有序推进，成为村民脱贫致富、村集体经济发展的有力抓手。

乡村振兴，产业兴旺是关键。在各地扶持壮大特色产业的过程中，越来越多的村民在家门口实现了就业增收。

克东县“小院经济”成为村民实现增收的突破口。人民网 焦磊摄

在黑龙江省齐齐哈尔市克东县，不少村民的门前小院里，有的种植着大白菜、玉米、青刀豆等蔬菜，有的养着鸡、鸭、鹅等各类畜禽。“小院经济”在这里成为村民们实现增收的突破口，方寸之地也能做好乡村振兴的大文章。

据克东县乡村振兴局局长孙权介绍，截至目前，“小院经济”已覆盖全县98个行政村，带动脱贫户监测户5800多户，户均增收2000余元。

“这几年，我回乡里建了三个菌菇大棚，市场行情好的时候一个棚能赚3万多元。”贵州省道真自治县隆兴镇浣溪村香菇种植户廖国桥表示。

据道真自治县副县长王克领介绍，近年来，全县依托山林资源，推动乡村产业振兴。在这里，“靠山吃山”有了新的注解，过去导致贫困的“穷山”，在今天成了产业发展的金山银山。

近年来，我国全力推进乡村产业发展，夯实乡村振兴的物质基础，取得了明显成效，乡村富民产业稳定发展，农村就业增收渠道不断拓宽。

农业农村部数据显示，在产业带动、就业创业拉动下，今年上半年我国农村居民人均可支配收入9787元，实际增长4.2%。

新探索 乡村建设有了新动能

黄金村万亩茶园。人民网 焦磊摄

未来，美丽乡村将呈现怎样的新图景？根据今年5月印发的《乡村建设行动实施方案》，到2025年乡村建设取得实质性进展，农村人居环境持续改善，农村公共基础设施往村覆盖、住户延伸取得积极进展，农村基本公共服务水平稳步提升，农村精神文明建设显著加强，农民获得感、幸福感、安全感进一步增强。

当前，各地对于乡村发展、乡村治理的新探索正为乡村建设注入新动能。产业链发展更完善、更灵活，农村治理更高效、更智能的新气象持续展现。

在湖南湘西土家族苗族自治州保靖县黄金村，茶产业成为村民增收的重要支柱。黄金村党总支副书记石金贵介绍，现在村民由原来的只收取土地租金，变成自己种植并负责茶园管培，产出的茶叶卖给合作社。这不仅提升了村民发展茶产业的积极性，提升了村民收入，也给合作社解决了用工问题，形成了产业发展双赢局面。

在河南省信阳市新县泗店乡大畈村，每家每户的门牌旁，都有着一个或几个荣誉标牌。其中，包含干净整洁星、尊老友善星、勤劳友善星的“三星级文明户”荣誉最受村民珍视。新县泗店乡党委书记杨祯表示，让村民们有参与感，参与乡村建设共治，已经成为当前推动乡村治理的新动能。

高点实景VR有效统筹乡村治理、对孤寡老人进行实时远程画面看护、大数据汇总分析居民收入情况……在河北省张家口市张北县郝家营乡西高庙村，为破解乡村治理难题，当地积极探索数字化赋能乡村治理的新模式。

如今，“望得穿山水，也见得到产业；记得住乡愁，也看得到奔头。”成为越来越多村民以及回到农村发展的年轻人的共识。从东北黑土地到江南水乡，从大别山区到秦巴腹地，乡村建设、乡村改革、乡村治理正在我国各地有序推进。

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(责编：王仁宏、吕骞)

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