新华社北京9月21日电（记者张泉）“可持续发展科学卫星1号开放科学计划”、全球可持续发展数据产品、《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2022）》……记者21日从中国科学院空天信息创新研究院获悉，中科院地球大数据研究成果开放共享，助力联合国2030年可持续发展议程实施。

据介绍，联合国2030年可持续发展议程提出一系列可持续发展目标，涉及消除贫困、消除饥饿、生态系统保护、人居环境改善等。开展可持续发展目标的监测、评估和科学研究，都离不开相关数据的支撑。

可持续发展科学卫星1号于2021年11月发射升空，是全球首颗专门服务联合国2030年可持续发展议程的科学卫星，可精细监测人类活动与自然环境相互作用，为落实可持续发展目标提供动态、多尺度、周期性信息。

据介绍，“可持续发展科学卫星1号开放科学计划”服务系统已正式上线，将为从事可持续发展研究的国内外科学家提供科学卫星数据，为缩减发展不平衡和缩小区域间的数字鸿沟提供数据支撑。

全球可持续发展数据产品围绕全球可持续发展科学研究与应用需求，聚焦零饥饿、清洁饮水和卫生设施、可持续城市和社区等6个可持续发展目标，提供全球2020年森林覆盖、耕地、火烧迹地等科学数据产品和信息。

《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2022）》围绕7个可持续发展目标，通过42个典型研究案例，贡献31套数据产品、21种方法模型和33项决策支持，为定量和系统解读全球可持续发展目标实现进程，准确把握指标动态趋势提供科学实证。

上述成果由可持续发展大数据国际研究中心和中国科学院“地球大数据科学工程”先导专项研制，未来还将持续开展相关数据产品的开发、研制工作，为全球可持续发展提供数据支撑。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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