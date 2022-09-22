人民网北京9月22日电 （记者申佳平）9月22日，在国家发展改革委举行的专题新闻发布会上，国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春介绍，党的十八大以来，我国以前所未有的力度抓生态文明建设，提出一系列原创性的新思想、新理念、新战略，坚持绿色发展理念，擘画美丽中国蓝图，走出了一条绿色低碳高质量发展道路，推动我国生态文明建设发生了历史性、转折性、全局性变化。

一是环境质量显著改善。十年来，持续大幅增加环保投入，加大环境基础设施建设力度，累计安排中央预算内投资超过1000亿元支持环境基础设施建设，有力保障了打好污染防治攻坚战。与2012年相比，2021年全国污水处理能力增长1倍，工业固废处置量增长约50%，城市生活垃圾无害化处理能力和实际处理量分别增长116%和62%，自然村生活垃圾收运处置体系覆盖率稳定保持在90%以上。2021年，全国地级以上城市空气优良天数比率达到了87.5%，PM2.5平均浓度比2015年下降了34.8%，地表水I—III类断面比例达到了84.9%，土壤污染风险得到有效管控。

二是生态系统质量和稳定性稳步提高。十年来，坚持山水林田湖草沙一体化保护修复，构建以国家公园为主体的自然保护地体系，推动长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展，深入实施大规模国土绿化行动，累计完成造林9.6亿亩，占全球人工造林的四分之一，着力强化生态系统稳定性和生物多样性保护，筑牢生态安全屏障。2021年，我国森林覆盖率达到24.02%，森林蓄积量达到194.93亿立方米，成为全球森林资源增长最多的国家；草原综合植被盖度达到50.32%，湿地保护率达到52.65%；自然保护地面积占陆域国土面积比例达到18%。

三是产业结构优化升级成效明显。十年来，深入推进供给侧结构性改革，淘汰落后产能、化解过剩产能，退出过剩钢铁产能1.5亿吨以上、取缔地条钢1.4亿吨；大力发展战略性新兴产业，促进新产业、新业态、新模式蓬勃发展。2021年，高技术制造业占规模以上工业增加值比重达到15.1%，比2012年增加5.7个百分点；“三新”产业增加值相当于GDP的比重达到17.25%；新能源产业全球领先，为全球市场提供超过70%的光伏组件；绿色建筑占当年城镇新建建筑面积比例提升至84%。2022年前8个月，新能源汽车产销量分别达到397和386万辆，保有量达到1099万辆，约占全球一半左右。

四是能源绿色低碳转型成效显著。十年来，深入推进能源革命，立足以煤为主的基本国情，强化煤炭清洁高效利用，积极发展非化石能源，持续深化电力体制改革。2021年，我国清洁能源消费占比达到25.5%，比2012年提升了11个百分点；煤炭消费占比下降至56%，比2012年下降了12.5个百分点；风光发电装机规模比2012年增长了12倍左右，新能源发电量首次超过1万亿千瓦时。目前，我国可再生能源装机规模已突破11亿千瓦，水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机均居世界第一。

五是能源资源利用效率大幅提升。十年来，大力推进节能减排和资源节约集约循环利用，建立并完善能耗双控制度，强化重点用能单位管理，引导重点行业企业节能改造，开展绿色生活创建行动，大力发展循环经济，实施园区循环化改造，构建废旧物资循环利用体系，积极推进水资源节约、污水资源化利用和海水淡化，推动我国能源资源利用效率大幅提升。与2012年相比，2021年我国单位GDP能耗下降了26.4%，单位GDP二氧化碳排放下降了34.4%，单位GDP水耗下降了45%，主要资源产出率提高了约58%。

六是生态文明体制改革深入推进。十年来，扎实推进生态文明制度建设。起草并报请党中央、国务院印发《关于加快推进生态文明建设的意见》，落实《生态文明体制改革总体方案》有关部署，制定现代环境治理体系、国家公园体制试点、生态保护补偿机制、生活垃圾分类制度、生产者责任延伸制等一系列改革方案，建立美丽中国建设评估指标体系，探索生态产品价值实现机制试点，推进福建、江西、贵州、海南国家生态文明试验区建设，形成一批可复制可推广的改革经验，为全国生态文明体制改革提供借鉴。

“过去十年我国生态文明建设取得的历史性成就，是对全球可持续发展的重大贡献，也是共建清洁美丽地球的实际行动，国际社会有目共睹、有口皆碑。”刘德春表示，两年前的今天，我国发出重大宣示，将力争于2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，标志着我国绿色低碳发展迈进新阶段。两年来，各地区各部门不断完善各项政策举措，扎实推进重点任务落实落地，我国能源和产业绿色低碳转型取得重要进展，“双碳”工作实现良好开局。

刘德春表示，当前，我国生态文明建设已经进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。国家发展改革委将以“双碳”工作为牵引，降碳、减污、扩绿、增长协同推进，全面加强资源节约和环境保护工作，加快推动形成绿色低碳生产生活方式，努力建设人与自然和谐共生的现代化。

(责编：申佳平、吕骞)

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