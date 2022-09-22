人民网北京9月22日电（记者申佳平）两年前，中国向全世界作出重大宣示，将力争于2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。9月22日，在国家发展改革委举行的专题新闻发布会上，国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春介绍，两年来，我国扎实推进各项任务，“双碳”工作实现了良好开局。

一是建立统筹协调机制。中央层面成立了碳达峰碳中和工作领导小组，国家发展改革委履行领导小组办公室职责，强化组织领导和统筹协调，形成上下联动、各方协同的工作体系。

二是构建“1+N”政策体系。党中央、国务院出台《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，各有关部门制定了分领域分行业实施方案和支撑保障政策，各省（区、市）也都制定了本地区碳达峰实施方案，碳达峰碳中和“1+N”政策体系已经建立。

三是稳妥有序推进能源绿色低碳转型。立足以煤为主的基本国情，大力推进煤炭清洁高效利用，实施煤电机组“三改联动”，在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地。目前，我国可再生能源装机规模已突破11亿千瓦，稳居世界第一。

四是大力推进产业结构优化升级。积极发展战略性新兴产业，着力推动重点行业节能降碳改造，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。与2012年相比，2021年我国能耗强度下降了26.4%，碳排放强度下降了34.4%，水耗强度下降了45%，主要资源产出率提高了58%。

五是推进建筑、交通等领域低碳转型。积极发展绿色建筑，推进既有建筑绿色低碳改造，2021年全国城镇新建绿色建筑面积达到20多亿平方米。加大力度推广节能低碳交通工具，新能源汽车产销量连续7年位居世界第一，保有量占全球一半。

六是巩固提升生态系统碳汇能力。坚持山水林田湖草沙一体化保护和修复，科学推进大规模国土绿化行动。我国森林覆盖率和森林蓄积量连续保持“双增长”，已成为全球森林资源增加最多的国家。

七是建立健全相关政策机制。优化完善能耗双控制度，建立统一规范的碳排放统计核算体系。推出碳减排支持工具和煤炭清洁高效利用专项再贷款，启动全国碳市场。完善绿色技术创新体系，强化“双碳”专业人才培养。在全社会深入推进绿色生活创建行动，倡导绿色生产生活方式，鼓励绿色消费。

八是积极参与全球气候治理。在多双边机制中发挥重要作用，推动构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系。深化应对气候变化南南合作，扎实推进绿色“一带一路”建设，支持发展中国家能源绿色低碳发展。

刘德春指出，下一步，国家发展改革委将保持战略定力，坚持底线思维，加强统筹协调，科学把握节奏，扎扎实实做好工作，确保如期实现碳达峰碳中和目标。

(责编：申佳平、吕骞)

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