人民网北京9月22日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，截至8月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户16.98亿户，移动网连接终端中代表“物”连接的蜂窝物联网终端用户数，首次超出代表“人”连接的移动电话用户数。

工业和信息化部运行监测协调局介绍，1-8月份，电信业务收入累计完成10721亿元，同比增长8.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长21.7%。

截至8月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.71亿户，比上年末净增3523万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5.36亿户，占总用户数的93.8%，占比较上年末提升0.8个百分点；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达7055万户，比上年末净增3596万户，占总用户数的12.4%。

在移动电话用户规模上，截至8月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.78亿户，比上年末净增3468万户。其中，5G移动电话用户达4.92亿户，比上年末净增1.38亿户，占移动电话用户的29.4%，占比较上年末提升7.8个百分点。

数据显示，截至8月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户16.98亿户，较上年末净增3亿户，移动网连接终端中代表“物”连接的蜂窝物联网终端用户数，首次超出代表“人”连接的移动电话用户数，占比已达50.3%。IPTV（网络电视）总用户数达3.7亿户，比上年末净增2190万户。

物联网终端用户情况。图片来源：工业和信息化部运行监测协调局

此外，工业和信息化部运行监测协调局介绍，我国5G网络建设加快推进。截至8月末，5G基站总数达210.2万个，占移动基站总数的19.8%，占比较上年末提升5.5个百分点。其中1-8月份新建5G基站67.7万个。

分区域看，东部地区5G建设和用户占比领先。截至8月末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到101.7万、44.4万、51.1万、13万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为22.1%、19.2%、17.2%、18.5%。5G移动电话用户分别达21897万、11461万、12676万、3208万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为30.1%、29.6%、28.6%、27%。

(责编：申佳平、吕骞)

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