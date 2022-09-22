人民网北京9月22日电 （记者申佳平）乌克兰危机爆发以来，欧洲部分国家重启煤电。中国碳达峰碳中和目标是否会有调整？对此，在国家发展改革委今日举行的专题新闻发布会上，国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春回应称，实现“双碳”目标，是中国向全世界作出的庄严宣示，是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求，党中央的决心坚定不移。

“过去两年，国际局势深刻演变，新冠肺炎疫情延宕反复，世界经济复苏乏力，特别是乌克兰危机爆发以来，国际能源市场供需失衡加剧，部分欧洲国家重启煤电，全球减排进程遭遇波折。”刘德春表示，这也体现出，绿色低碳转型绝非易事，必须立足客观实际、循序渐进、久久为功，处理好发展和减排的关系。

刘德春强调，两年来，我国“双碳”工作开局良好，各方面进展好于预期。下一步，国家发展改革委将切实履行领导小组办公室职责，保持战略定力，坚持底线思维，科学把握节奏，扎扎实实做好各项工作。

一是加强统筹协调。把“双碳”工作纳入生态文明建设整体布局和经济社会发展全局，落实碳达峰碳中和“1+N”政策体系有关部署，有计划分步骤实施好“碳达峰十大行动”。

二是推动能源绿色低碳转型。立足以煤为主的基本国情，坚持先立后破、通盘谋划，持续推进煤炭清洁高效利用，加快构建新型能源供给消纳体系，着力夯实能源供应基础，有效保障能源安全。

三是推进产业优化升级。大力发展战略性新兴产业，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。实施全面节约战略，大力推动传统产业优化升级，着力提升综合效能。

四是加快绿色低碳科技创新。完善绿色低碳技术创新体系，加快关键核心技术攻关，鼓励先进适用技术示范推广。强化“双碳”领域人才培养，加强专业技能人才队伍建设。

五是完善绿色低碳政策体系。推动能耗双控向碳排放双控转变，研究制定碳达峰碳中和综合评价考核制度。持续完善财税、投资、金融、价格等方面政策，推进碳市场健康有序发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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