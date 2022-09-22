人民网北京9月22日电 （记者余璐）立足流域整体和水资源空间均衡配置，按照国家水网和区域水网总体布局，统筹谋划省级水网“纲、目、结”，是提升水安全保障能力的重要一环。近日，鄂北地区水资源配置二期工程等19个项目集中开工建设，项目总投资274.8亿元，涉及水资源配置、防洪排涝、供水灌溉等方面。

水利部相关负责人介绍，鄂北地区水资源配置二期工程是国家重点推进的150项重大水利工程项目之一，工程总投资90亿元，施工总工期60个月，共包括21处分水建筑物至各受水对象之间的连接工程。

谈及工程完成后能发挥的效益，水利部相关负责人表示，鄂北地区水资源配置二期工程在不影响南水北调中线工程调水规模和鄂北工程供水任务的前提下，能充分发挥鄂北一期工程最大效益，是打通鄂北岗地供水的“最后一公里”、发挥好鄂北工程效益的关键工程。工程实施后，可以解决鄂北地区588万人、500万亩耕地生活和工农业用水问题，灌溉保证率将达到70%。

湖北省水利厅相关负责人表示，此次集中开工的19个项目，将推动湖北作为国家首批省级水网先导区建设，加快形成省级水网骨干工程布局，提高流域防洪能力、区域供水保障能力和河湖生态持续改善能力，为湖北建设全国构建新发展格局先行区提供坚实水利支撑和保障。

据了解，2022年，湖北省计划完成水利建设投资502亿元，目前已完成392亿元。湖北省水利厅相关负责人介绍，湖北结合“荆楚安澜”现代水网规划，“十四五”期间，计划投资1760亿元，力争到2025年，初步构建标准适宜、风险可控、安全可靠的防洪安全保障体系，初步形成多源联调、丰枯互济的供水保障格局。

(责编：王仁宏、吕骞)

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