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首发！国管局等三部委重磅发布能源费用托管政策文件

2022年09月22日11:18 | 来源：中国能源报
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原标题：首发！国管局等三部委重磅发布能源费用托管政策文件

近日，国管局、国家发展改革委、财政部印发了《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》（以下简称《意见》），规范和加强公共机构采用能源费用托管服务工作。

《意见》明确了能源费用托管的概念，强调能源费用托管是合同能源管理的一种形式。公共机构采用能源费用托管服务，通过市场化机制激发市场主体活力，引入社会资本开展节能改造和运维管理，既落实了过紧日子要求，减轻节能改造对财政资金的依赖，又引入了节能专业化服务，提高节能管理专业化水平，提升能源资源利用效率，能够壮大节能服务产业市场主体，助力有序推进公共机构绿色低碳转型发展。

《意见》提出了能源费用托管服务的适用条件和优先对象。强调因地制宜，指出纳入重点用能单位名录、能耗超过基准值、能效未达到标准等情形的公共机构优先采用，不搞“一刀切”，确保精准有效。针对集中办公或有牵头管理单位的公共机构，明确利用集中打包形式采用能源费用托管服务。还要求新建、改造建筑时，在设计方案阶段统筹考虑能源费用托管服务，从源头上把控。

《意见》规范了能源费用托管服务的操作流程。坚持实践导向，在总结提炼部分地方实践探索的基础上，规定了前期评估、组织采购、合同签订、组织实施、项目调整、后期评估、资产管理和费用结算，确保全流程、易操作。坚持问题导向，针对实践中反映较多的难点堵点，明确了采购方式、服务期限、费用结算等要求，打通政策堵点，挖掘有效需求，确保出实策、求实效。

《意见》从加强组织领导、强化示范引领、做好宣传引导三个方面提出了落实要求。下一步，国管局、国家发展改革委、财政部等有关部门将开展政策解读、示范案例征集等宣贯工作，县级以上地方各级机关事务管理、发展改革、财政部门将加强沟通协调，采取有效措施，形成工作合力，确保《意见》举措落地落实，扎实推进公共机构采用能源费用托管服务，切实发挥公共机构的示范引领作用。

以下为文件原文

来源：中国能源报（ID：cnenergy）官方微信

(责编：赵竹青、章斐然)
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