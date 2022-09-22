原标题：浦发信用卡助力早餐民心工程 “早安浦发”晨间优惠进行时

回归消费本源，推动经济发展，第三届“五五购物节”燃动消费热情。经济活力始于元气晨间，浦发银行信用卡肩担上海本土金融企业提振消费的职责使命，充分洞悉晨间消费需求，携手上海市商业联合会于2022年8月25日启动“早安浦发”优惠立减活动，为早餐民心工程发展注入金融动能，为广大持卡人带来美味健康，亲民实惠的优质早餐服务。

浦发银行信用卡作为上海本土金融品牌，洞悉城市风情，结合“66生活”品牌主题，挖掘特色商户资源，以“早餐工程”为基底，嫁接“早安浦发”品牌业务，呈现出“味道‘灵’、花样多、品质好”的元气早餐活动。

据悉，2022年8月25日至2022年11月30日，每天6点至10点，持卡人在指定活动门店通过浦发银行信用卡绑定微信支付，可享受满额最高立减6.6元的实在优惠。本次活动覆盖上海市全市13个早餐工程企业的3000余家早餐网点，参与活动的商户包含大富贵、老盛昌、鸿瑞兴、乔家栅等上海本土老字号，也有罗森、全家、良友等深受白领喜爱的便利店，还有新石器、龙神等新业态的无人早餐车、早餐驿站以及快餐品牌汉堡王，从传统体验到数字化身边早餐，为持卡人提供了多样化的早餐选择。

早餐工程是民心工程，为贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅印发的《关于进一步推进我市早餐工程建设的意见》(沪委办〔2020〕36号)和《上海市推进早餐工程建设三年行动计划(2020-2022年)》(沪委办〔2020〕60号)，践行“人民城市人民建、人民城市为人民”的重要理念，多年来，在上海市商务委员会的统一部署下，上海市商业联合会配合推进相关工作，全市早餐企业协同发力，特别是2020年以来，早餐工程列入民心工程，早餐示范点建设列入为民办实事项目，早餐工程朝着实现早餐供应“更便捷、更丰富、更健康”的目标努力前行。

浦发银行信用卡中心已连续两年与上海市商业联合会就“早餐工程”进行合作，秉持“金融惠民”的原则，浦发银行信用卡充分利用主场优势与深耕多年用户市场的资源积淀，通过与晨间消费场景的深度融入，践行企业责任，持续迈开为民办实事的金融发展步伐。

由第一届、第二届到本次第三届“五五购物节”，浦发银行信用卡“以节庆活动为契机”整合全域资源，对市场环境进行高频多维的深层思考，推出主题活动，升级打造“浦发五五购物节信用卡”，以卡产品桥梁，建立金融实体关联。同时，浦发信用卡以全程战略伙伴的身份加盟“2022上海夜生活节”，推出“66夜生活”主题活动，全面铺开“66嗨购夜”“夜生活会客厅”线上线下特色活动。不仅如此，浦发银行信用卡中心与上海市商业联合会还将就上海市早餐工程等民心工程项目持续开展深度合作，为市民提供更多全场景、多维度的“一站式”优惠，发挥优秀企业对上海早餐工程及上海市民的健康早餐发展的带动作用。

步步递进，层次分明。浦发银行信用卡将品牌站位通过落点清晰的活动连贯性输出，创新金融产品与服务，贴近市场走进消费者。相信，浦发银行信用卡将始终以普惠金融的活力与暖意，打通金融服务通道，服务持卡人所需；始终以金融企业的使命职责，积极响应号召，俯身耕耘，助力消费扩容提质。

(责编：董童、李源)

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