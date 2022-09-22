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友邦启动青少年财商教育计划 推进青少年金融知识普及工作

2022年09月22日16:22 | 来源：央广网
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原标题：友邦启动青少年财商教育计划 推进青少年金融知识普及工作

　　近年来，随着中国银保监会、中国人民银行、中国证监会、国家网信办持续联合开展2022年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”专项活动，社会公众的金融知识和风险防范意识得到有效的提升。

　　根据中国人民银行发布的《消费者金融素养调查分析报告（2021）》显示，公众对分散化投资等基本金融常识缺乏足够认识，容易产生非理性投资行为，结果显示，全国消费者金融素养指数为66.81，与2019年相比，提高2.04。其中提到，从金融知识看，公众对分散化投资等基本金融常识仍然缺乏足够的认识，对金融投资收益的预期具有非理性特征。从“一老一少”重点群体看，我国居民金融素养在年龄上的分布呈现倒“U”型，老年人和青少年的金融素养水平相对较低，“一老一少”仍是金融教育持续关注的重点。

　　随着社会的发展，年轻一代需要面对越来越复杂的金融产品、金融服务和金融市场，需要对自己的职业发展、储蓄投资、医疗保险等问题做出相对更专业、更理智的规划和决策，这对于年轻一代的金融素养提出了很高的要求。但是无论是学校还是家庭，因为政策、经验、时间等受限，都难以提供相匹配的金融教育资源。越来越多的问题也随之出现。比如：有小学生花费上万元打赏网红；上网课时被陌生人诈骗；无节制打游戏氪金；部分大学生则面临“月光”困境、身陷信用贷等各类金融陷阱之中；这都与孩子在低龄阶段没有具备金融素养与能力息息相关。因此，对青少年进行财商教育已经成为儿童素质教育中的一项重要内容。

　　2022金融联合教育宣传活动期间，友邦保险推出“青少年财商教育计划-友+未来星”，在青少年金融教育上进行积极实践，打通线上线下、城市与乡村，践行企业社会责任，致力于帮助客户掌握平衡人生，开启健康长久好生活。该计划打造丰富的“线上+线下”多元化场景融合，线上项目友邦发布了“财商起跑线-线上财商测评“活动，通过回答测评问卷，即可获得专属风险意识、规划意识、保障意识方面的财商素养报告和建议，树立孩子的财商启蒙意识。线下项目通过游戏化、参与式、项目制等多样学习方式，立足于价值观教育，培养诚实守信、珍惜财富、克勤克俭的价值观，让参与课程的青少年沉浸式体验现实社会金融环境，让孩子从小掌握对其终身受用的财商思维，学会规划自己的人生。

　　友邦保险表示，2022年是友邦保险回归中国内地30周年，公司将继续积极践行社会责任，秉承着“兼容进取，消保同行”的消保理念，严格落实监管机构工作要求，将金融知识普及工作作为长期、系统性工作、加大对青少年群体的资源投入、将专业的金融知识转化为易于理解、简单实用的道理，以丰富的、青少年喜闻乐见的形式，让青少年听得懂、记得住、用得上，切实提升消费者金融素养，为构建和谐、有序的金融消费环境贡献力量。

(责编：董童、李源)
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