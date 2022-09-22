人民网北京9月22日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，9月22日，第19届杭州亚运会重要配套工程——合杭高铁湖州至杭州段（以下简称合杭高铁湖杭段）正式开通运营。

合杭高铁湖杭段位于浙江省，是第19届杭州亚运会重要保障项目，从既有湖州站引出，经湖州市南太湖新区、吴兴区、德清县，杭州市余杭区、西湖区、富阳区和桐庐县，跨富春江后引入杭黄高铁桐庐站，线路全长129公里，按上限标准时速350公里设计，常态化按时速310公里达标运营。

合杭高铁湖杭段

全线设湖州、德清、杭州西、富阳西、桐庐东、桐庐6座车站，其中杭州西、富阳西、桐庐东为新建车站，德清站在原有基础上进行了扩建，由原先的2站台增加到4站台办客，股道由4股增加到8股。

合杭高铁湖杭段是优化杭州铁路枢纽客站与过江通道布局，提升枢纽地位与能力的重要基础设施，全线有桥梁50座，总长81.8公里，隧道33座，总长41.4公里。

合杭高铁湖杭段

据介绍，合杭高铁湖杭段开通首日，铁路部门将开行旅客列车6对，运营初期，计划安排开行旅客列车19对。

合杭高铁湖杭段

作为连接杭州与湖州的高速铁路，合杭高铁湖杭段是杭州2022年第19届亚运会的重要配套工程，将为杭州亚运会交通服务提供强有力的运输保障。项目建成通车后，将进一步完善长三角城际铁路网和浙江省1小时交通圈，对于贯彻落实长三角一体化发展国家战略，优化杭州铁路枢纽客站与过江通道布局，促进沿线经济社会发展等具有重要意义。

铁路部门已于9月21日17时开始发售列车车票。具体车次、时刻等资讯信息，旅客朋友可查询“中国铁路”微信和铁路12306网站、微信、客户端。

（视频和图片来源：中国铁路微信公众号）

(责编：王连香、吕骞)

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