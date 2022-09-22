人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

沿途风光如画！第19届杭州亚运会配套工程合杭高铁湖杭段今日开通运营

2022年09月22日14:54 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月22日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，9月22日，第19届杭州亚运会重要配套工程——合杭高铁湖州至杭州段（以下简称合杭高铁湖杭段）正式开通运营。

合杭高铁湖杭段位于浙江省，是第19届杭州亚运会重要保障项目，从既有湖州站引出，经湖州市南太湖新区、吴兴区、德清县，杭州市余杭区、西湖区、富阳区和桐庐县，跨富春江后引入杭黄高铁桐庐站，线路全长129公里，按上限标准时速350公里设计，常态化按时速310公里达标运营。

合杭高铁湖杭段

全线设湖州、德清、杭州西、富阳西、桐庐东、桐庐6座车站，其中杭州西、富阳西、桐庐东为新建车站，德清站在原有基础上进行了扩建，由原先的2站台增加到4站台办客，股道由4股增加到8股。

合杭高铁湖杭段是优化杭州铁路枢纽客站与过江通道布局，提升枢纽地位与能力的重要基础设施，全线有桥梁50座，总长81.8公里，隧道33座，总长41.4公里。

合杭高铁湖杭段

据介绍，合杭高铁湖杭段开通首日，铁路部门将开行旅客列车6对，运营初期，计划安排开行旅客列车19对。

合杭高铁湖杭段

作为连接杭州与湖州的高速铁路，合杭高铁湖杭段是杭州2022年第19届亚运会的重要配套工程，将为杭州亚运会交通服务提供强有力的运输保障。项目建成通车后，将进一步完善长三角城际铁路网和浙江省1小时交通圈，对于贯彻落实长三角一体化发展国家战略，优化杭州铁路枢纽客站与过江通道布局，促进沿线经济社会发展等具有重要意义。

铁路部门已于9月21日17时开始发售列车车票。具体车次、时刻等资讯信息，旅客朋友可查询“中国铁路”微信和铁路12306网站、微信、客户端。

（视频和图片来源：中国铁路微信公众号）

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
沿途风光如画！第19届杭州亚运会配套工程合杭高铁湖杭段今日开通运营
　　人民网北京9月22日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，9月22日，第19届杭州亚运会重要配套工程——合杭高铁湖州至杭州段（以下简称合杭高铁湖杭段）正式开通运营。 合杭高铁湖杭段位于浙江省，是第19届杭州亚运会重要保障项目，从既有湖州站引出，经湖州市南太湖新区、吴兴区、德清县，杭州市余杭区、西湖区、富阳区和桐庐县，跨富春江后引入杭黄高铁桐庐站，线路全长129公里，按上限标准时速350公里设计，常态化按时速310公里达标运营。…
国家首批省级水网建设加快推进 湖北19个重大水利项目集中开工
　　人民网北京9月22日电 （记者余璐）立足流域整体和水资源空间均衡配置，按照国家水网和区域水网总体布局，统筹谋划省级水网“纲、目、结”，是提升水安全保障能力的重要一环。近日，鄂北地区水资源配置二期工程等19个项目集中开工建设，项目总投资274.8亿元，涉及水资源配置、防洪排涝、供水灌溉等方面。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部