新华社乌鲁木齐9月22日电 线上线下签约互动、论坛研讨激荡思想、国际合作走深走实……22日，第七届中国－亚欧博览会落下帷幕，4天时间里，多领域多层次取得多项合作成果。

记者从当天举行的新闻发布会上获悉，本届博览会共有来自哈萨克斯坦、韩国等国以及国内24个省（区、市）、新疆生产建设兵团和疆内14个地州市的864家企业线下参展。线上方面，来自亚洲、欧洲、非洲、美洲32个国家和地区的3597家企业参展参会，上架展品17744件。本届博览会共吸引近7000名境内外专业采购商线上线下参与贸促活动和采购对接，比上届博览会增长54%。

本届博览会首次举办天山论坛，并精心组织2022年丝绸之路经济带核心区发展高峰论坛、RCEP与陆海新通道论坛、丝绸之路健康论坛、科技合作论坛等系列活动，线上线下集众智、汇众力，取得实实在在的成效。

以科技合作论坛为例，本届博览会达成共建中国（新疆）－中亚（乌兹别克斯坦）农业技术分享中心等9项科技合作协议，签订项目合作协议23项、金额670亿元。

本届博览会举办了全国对口援疆农产品交易专场活动，邀请全国近120家大型农产品专业采购商、经销商和农业产业化龙头企业参会。在20日举行的活动中，国内26家企业代表参加签约仪式，现场签约金额约36亿元，签约商品主要为核桃、大枣、石榴等新疆特色农产品。

与此同时，本届博览会还举办了5场展览和3场线上演出，向国内外客商和公众展示“一带一路”沿线国家精彩的歌舞剧和文艺作品，进一步加深中国与亚欧各国的人文交流。

新疆维吾尔自治区人民政府相关负责人介绍，本届博览会线下展览已经落幕，但线上平台仍将持续开放，并为注册客商提供为期一年的免费服务，持续举办各类线上投资促进、商贸撮合活动。（记者刘红霞、李响、马锴）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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