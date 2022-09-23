人民网记者 董童

9月21日，黑龙江省五常市，千亩稻田迎秋收。（十月稻田集团供图）

春耕播下一粒粒种子，经过130多天生长后成为了一束束饱满的稻穗。又经过收割、低温储存、烘干、碾米、抛光、全自动包装等环节，一袋袋“稻香扑鼻”的大米被送往千家万户的餐桌上……

9月21日，在第五个“中国农民丰收节”到来之际，人民网“透明工厂”直播走进黑龙江省五常市，深入十月稻田集团旗下彩桥米业有限公司，带领广大网友探寻一粒东北好大米的“养成密码”。>>>点击查看探访视频

秋天是丰收的季节，站在无边的金色稻田中，放眼望去，满是丰收的喜悦。“东北有句民间谚语‘一两土二两油，插根筷子也发芽’，就是形容我们脚下这片黑土地的肥沃。”彩桥米业农发部主任胡玮向人民网·人民健康主持人介绍，东北的特殊气候、土壤生态以及一年一季的生长期是“十月稻田”大米保持高品质的重要因素。

企业农发部负责人介绍黑土地的形成历史及营养成分。（直播画面截图）

“优质的土壤环境为稻米生长提供了充足的养分，形成1厘米的黑土层需要400年左右的时间。我们脚下的黑土地接近一米，可以想象经历多少岁月。”胡玮表示，东北适宜的气候条件，也让稻米在生长期有温暖的生长环境，在成熟期有充足的光照。稻米在每年4月开始育种，5月开始插秧，经过长达130多天的自然生长期，最终结出浑圆饱满、鲜香可口的东北稻米。

选种也是培育优质大米的关键因素。田埂旁，彩桥米业种业负责人翟德新向主持人介绍公司选种的稻米品种。“十月稻田”采用的稻种叫“五优稻4号”，俗称为“稻花香2号”，属于国家优秀稻米米种。“在选择优秀米种进行种植的同时，我们还积极开展育种试验工作，现有自育品系13个、引进品种10个、对照品种3个。”

秋收之后，新鲜的稻米就要迎来仓储、碾米、抛光等加工环节，这是保障自身的“色香味”的关键。告别了金色稻田，直播团队深入彩桥米业稻米生产加工基地，揭秘现代化大米生产线及“智造”工艺。

在原粮库外，直播团队留意到外墙上一排排运作的空调。“粮食还要吹空调？”面对主持人的疑问，仓储部主任任正喜解释，良好的仓储环境是稻米生产加工的第一步。为控制稻谷水分，防止微量元素流失，每年新收获的水稻经过处理后会进入原粮仓，用配备的自动空调系统给稻谷设定温度进行自动调控，能让原粮一直处于恒温状态，可以有效抑制霉菌和储粮害虫的繁殖。“此外，我们还有由计算机封闭式全自动控制的原粮清理和倒运设备，能有效降低粉尘污染。”

米业加工生产车间。（直播画面截图）

走进彩桥米业的二期标准化生产车间内，几十台全自动智能化米业加工生产线正在忙碌运转。去杂、去石、去湿、低温碾制、色选、抛光、装袋……生产部负责人崔建平介绍，“碾米是将水稻加工成糙米，先用砻谷机剥掉谷壳，再用谷糙分离机将谷糙分离。色选和抛光是使用机器对大米进行抛光亮色以及色选除杂的过程，我们的标准是‘三选三抛’，这样出来的大米不仅能保持原有香味、成色也更加鲜亮。”

跟随着崔建平的脚步，主持人先后走进了磨米车间、抛光车间和中控室。在工厂中控室，可以看到房间的一面墙镶嵌着一整块大屏幕。在这里，稻米生产加工的全生命周期都能得到有效智能控制及追踪。

工厂中控室大屏。（直播画面截图）

“对于大米加工企业来说，品控检验是非常重要的。所以，品控部门会实时根据生产加工情况进行检测。”当走进品控部时，崔建平如是说。

为严控产品质量安全，经过原材料检测、初加工碾磨工段半成品检验、精加工成品在线检验、成品检验与放行等过程后，品控部工作人员还会进行频次为每小时检验一次的副产品检验。

在包装车间，可以看到两三名工人正有条不紊地在几台机器间来回巡视。“四台先进的自动设备，既减少了人与成品米接触的频次和概率，也节省了人力，只有几名操作人员就能进行工作。”崔建平表示，成品大米经过自动套袋、装箱、封箱、异物检测和重量检测后才会进行打包，并经悬梯传送到楼下，再由机械手进行自动装箱、码垛乃至出厂。

“一粥一饭，当思来之不易”。此次直播探访不仅为广大网友揭开了稻米在现代化工艺“加持”下从种植到加工的全链条生产过程，也展现了智能制造在提升产能、保障产品质量安全和企业效益的同时，更推动了农业产业向规模化、标准化、智能化的高质量方向发展。

“透明工厂”系列直播是人民网新推出一档融媒体节目，旨在以“生产透明”推动“企业透明”，进而建立健全“行业透明”制度，同时带领广大消费者“云调研”车间一线，近距离了解生产全链条，检验“中国制造”的匠心品质，探寻“中国创造”的关键密码，领略“中国品牌”的非凡魅力。

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(责编：董童、高雷)

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